Alejandro Speitzer le dedica una cariñosa felicitación a su cómplice de vida, su hermano Carlos

En la vida de Alejandro Speitzer hay una persona que fue clave en su decisión de dedicarse a la actuación, se trata de su hermano mayor Carlos a quien hace unas horas le envió una cariñosa felicitación de cumpleaños a través de Instagram por sus 32 años. A pesar de tener una apretada agenda de trabajo, tanto en México, como en el extranjero, el protagonista de la serie Oscuro Deseo siempre tiene espacio para procurar a los suyos. Con una imagen junto al festejado, Alex le expresó lo importante que ha sido en su formación pues, cabe destacar, que el actor decidió explorar su talento frente a las cámaras inspirado por Carlos quien, desde muy pequeño, manifestó sus ganas de salir en televisión.

Para felicitar públicamente a su hermano, Alejandro utilizó una imagen, captada en enero pasado, durante la celebración que disfrutó por sus 28 años de edad. En aquella ocasión, los Speitzer posaron juntos, tal como solían estar siempre al inicio de sus carreras, cuando ambos pertenecían al elenco infantil de Televisa: “Celebrando tu existencia hoy y siempre. Que tu luz siga esparciéndose por el mundo. Te amo”, fue la frase que Alex escribió sobre esta instantánea. Conmovido por el gesto de su hermano, Carlos retomó en su perfil esta publicación y la acompañó de la leyenda: “Tú, mi mejor regalo de cumpleaños desde tu existencia. Te amo” , escribió haciendo referencia a los cuatro años que le lleva a Alejandro.

Aunque Alex Speitzer es muy discreto con los detalles de su vida privada que comparte con la prensa, cuando se trata de apoyar a su hermano, las redes siempre son sus aliadas. Hace unos meses, cuando Carlos compitió en Las estrellas bailan en Hoy, la producción del matutino lo sorprendió al mostrarle un video con el que su hermano mayor le mostraba su apoyo: “¿Cómo vas? Cuéntame. Sólo quería decirte que te quiero, que te adoro, te deseo mucho éxito, que te la pases muy bien y disfrutes, siempre te he respetado y te he admirado mucho por el gran ser humano que eres, de ti he aprendido el profesionalismo. Lo más importante y lo que aprendimos juntos, es disfrutar y pasartela bien”, le dijo Alejandro a Carlos en aquella ocasión.

Carlos, la inspiración de Alex

El año pasado, Carlos Speitzer contó en entrevista para el programa Snserio de Multimedios, cómo fue que los Speitzer llegaron a la actuación. Según recordó, desde muy pequeño supo que su futuro estaba frente a las cámaras: “Como un juego, yo quería salir en la televisión, así empieza todo, realmente no era algo que pasara por la cabeza de mis padres, pero la vida puso a mi papá en la Ciudad de México. Cuando llegamos decían: ‘¿A dónde lo voy a llevar?, aunque sea con Chabelo’ y sale la convocatoria para la segunda generación del CEA infantil. A los seis meses hice mi primera telenovela y así empieza todo”. Cuando Carlos ingresó a sus clases de actuación, Alejandro era muy pequeño: “Mi hermano en aquel entonces era un bebé. La escuela en ese entonces estaba sobre Periférico a unas cuadras de la empresa, mi mamá me esperaba afuera con mi hermano en brazos”.

Conforme fue creciendo, Alejandro se sintió inspirado por su hermano Carlos y quiso seguir sus pasos, fue entonces que obtuvo su primer trabajo en un comercial: “Un día empieza: ‘Yo quiero hacer un casting’. Lo meten a un casting al que yo había ido, pero porque el que hacía el casting dijo: ‘Que entre’ y Alejandro se había caído y traía un ojo morado, después buscan a Alejandro para un comercial”, tras su exitoso debut en televisión en aquel comercial donde justo necesitaban un niño de cuatro años con un golpe, Speitzer comenzó su carrera formalmente: “Después Rosi Ocampo busca a mi hermano para hacer Rayito de luz”. A partir de ahí los hermanos se convirtieron en los consentidos del público infantil, un sector para el que hicieron varias telenovelas, de hecho, fue justo en aquella época que Alex comenzó su amistad con Danna Paola, su amiga hasta el día de hoy.