Tania Rincón se sincera sobre su separación, ¿ya firmó el divorcio?

Es un momento de cambios para Tania Rincón, quien hizo oficial su separación de Daniel Pérez, tras 16 años de relación y 11 de matrimonio. Luego de pronunciarse sobre esta situación en el programa Hoy, del cual forma parte, la guapa conductora decidió ahondar en su sentir, dejando claro que por ahora tanto ella como el padre de sus hijos no han iniciado el proceso de divorcio y que tampoco hubo un tercero en discordia en el tema de su ruptura. Amable, aseguró que el cariño que tiene hacia su ex se mantiene intacto, pues lo más importante para ambos es brindar estabilidad a su familia, algo que los tiene enteramente motivados en medio de esta circunstancia que, afirma, es complicada.

Tania se mostró abierta a conversar con la prensa a su salida de las instalaciones de Televisa, espacio en el que habló de cómo asume esta nueva etapa en la que ambos han podido contar con el apoyo de sus seres queridos. “Jamás va a ser fácil pero lo importante es que lo estamos haciendo desde un escenario con mucho amor, una decisión en conjunto acompañados de nuestros amigos, de nuestra familia y eso siempre ayuda a aminorar la pena…”, explicó la presentadora, delcaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube.

Ante el actual panorama, Tania aseguró que trabaja en conjunto con Daniel para brindar a sus hijos un entorno de armonía, por lo que esta separación no es igual a que la familia se haya fragmentado. Con ese pensamiento, tienen claro que deben permanecer unidos, lo que les ha permitido organizarse para realizar sus respectivas tareas como papás, algo que les ha funcionado y que seguirá igual. “Al final Dani y yo seguimos siendo un equipo y nos van a seguir viendo juntos, no es que les expliquemos que ya no nos van a ver juntos. Porque sí, seguimos siendo una familia y los dos nos coordinamos para llevarlos a sus clases, a la escuela…”, dijo la conductora, quien a la par se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales, cosechando éxitos que le han merecido el apoyo y cariño del público.

¿Ya inició los trámites de divorcio?

Durante la conversación con los medios de comunicación en torno a su ruptura, Tania Rincón fue cuestionada sobre si ya existía un papel de por medio, a lo que respondió sincera: “Todavía no, la verdad es que todavía no llegamos a ese punto…”. Al respecto, la presentadora también aseguró que todo se ha dado de la mejor manera y lejos de cualquier tipo de conflicto. “Todo ha sido tan amigable, tan amoroso… no hay gritos, no hay sombrerazos, hay mucho respeto, mucho amor y entendiendo que también con amor se toman decisiones tan complicadas como esta…”, compartió a las cámaras y los micrófonos. A pregunta expresa sobre si hubo terceros en discordia en esta transición, dijo: “No, para nada…”.

Finalmente, Tania reconoció que dar este paso no ha sido sencillo, aunque ha sabido encontrar la manera de hacerlo más llevadero, en parte, apoyada de sus seres queridos. “No es fácil, yo creo que un día a la vez, con terapia y con ayuda de mi familia y de mis amigos así es como se pasa esto…”. Antes de despedirse, habló de la postura que asumirá ante cualquier tipo de especulación, haciendo un importante anuncio a los comunicadores que han estado pendientes de esta noticia. “Lo que venga de mi cuenta es lo oficial, entonces ya todo lo demás va a ser un invento, una cosa de mala leche…”, agregó.

