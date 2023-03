Andrea Legarreta revela que no hay fecha para iniciar los trámites de divorcio con Erik Rubín

Después de unos días en Colombia, país que visitó con sus hijas, Mía y Nina, Andrea Legarreta regresó a la Ciudad de México. A su llegada al aeropuerto, la conductora de Hoy fue abordada por la prensa que buscaba conocer más detalles sobre su separación con Erik Rubín. Después de estos días alejada de los medios nacionales, la presentadora tuvo la oportunidad de disfrutar de sus hijas y de procesar el momento que está atravesando su matrimonio. Con la sinceridad con la que compartió la decisión que tomó en conjunto con el padre de sus hijas, Andrea confesó que no tienen planeado iniciar los trámites de divorcio, pues usarán este tiempo separados para reflexionar sobre su relación de pareja.

Tomándose las cosas con calma, Andrea fue clara cuando la cuestionaron sobre si ya habían iniciado el proceso legal para divorciarse: “No, no, lo que está escrito es lo que es y lo pusimos, de pronto la vida nos sorprende, a lo mejor se vuelve un experimento en el que nos damos cuenta que más allá de familia nos seguimos amando y deseando estar juntos para siempre como pareja, a lo mejor sucede”, explicó la conductora en entrevista para Ventaneando. Legarreta aprovechó para asegurar que seguirá muy unida al padre de sus hijas con quien hace unos años comenzó un exitoso camino empresarial con la cadena de gimnasio que mantendrán a pesar de la ruptura: “Vine la apertura de otros locales de Commando en diferentes lugares, gracias a Dios nos está yendo muy bien”, añadió.

Además de la apertura de nuevos locales, Andrea y Erik podrían estar preparando el primer proyecto en el que actuarán juntos: “Viene una obra de teatro muy importante, ya les diremos”, reveló. Cuando le preguntaron si compartirán escenario comentó: “Sí, juntos”. Cuando los medios le preguntaron si ese proyecto es Vaselina, un proyecto en el que está trabajando el productor Alejandro Gou, adelantó: “No voy a decir nada, Erik es uno de los productores. No les voy a decir nada”. Debido a que ha dejado claro que su intención es continuar con la familia que han formado, Andrea no descartó la idea de realizar un reality show y hasta se mostró divertida a la hora de pensar en posibles nombres para el programa: “Todo puede suceder, la vida nos sorprende a lo mejor se puede llamar Viajando con mi ex, no tengo la menor idea”.

Su triunfo en medio de la tempestad

En medio de este doloroso proceso de separación, Andrea Legarreta habló de la victoria que obtuvo en los tribunales, después de un largo litigio por el delito de difamación en contra de una revista. Orgullosa de salir vencedora de esta batalla legal, la presentadora comentó: “Eso es un parteaguas, me siento muy feliz, muy orgullosa, por mí, por mis hijas, por cualquier mujer y cualquier persona que sea difamada y no me voy a detener. Ya no estoy dispuesta a detenerme”. Fue la propia Andrea Legarreta quien compartió con sus seguidores en Instagram esta buena noticia que marca un precedente pues, a partir de ahora, no volverá a permitir que nadie emita comentarios en su contra sin sustento.

Sobre las reacciones que ha generado en redes la noticia de su separación, Andrea se mostró decepcionada de algunos comentarios que nada tienen que ver con realidad: “La gente es cada vez más cruel y no importa si eres público, somos seres humanos, somo una familia, hay dos jovencitas, es muy triste, la sociedad cada vez está más torcida, vacía y tóxica, a nosotros nos importan nosotros cuatro, qué suceda con los de fuera que han decidido hablar de nuestra vidas, sin ni siquiera ver las suyas, me parece muy triste”, explicó la conductora. Esta mañana, Andrea Legarreta mostró su lado más empático a la hora de apoyar a su compañera Tania Rincón quien también anunció el fin de su matrimonio con Daniel Pérez.