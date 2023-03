Diego Luna, conmovido al presenciar el encuentro entre su hija Fiona y Jamie Lee Curtis

El paso de Diego Luna por las entregas de premios está colmado de gratas anécdotas, pero ninguna como la más reciente. El actor acudió acompañado a la gala de los PGA Awards 2023 por su hija Fiona, de 12 años, quien protagonizó uno de los instantes más especiales sobre la alfombra roja de la prestigiada premiación llevada a cabo en el Beverly Hilton de la ciudad de Los Ángeles. La adolescente hizo realidad uno de sus sueños al conocer en persona nada más y nada menos que a Jamie Lee Curtis, la afamada estrella de Hollywood cuyo papel en la película Everything Everywhere All At Once le ha merecido todas las ovaciones. La emoción invadió a la jovencita que su papá estuvo muy atento a sus reacciones, un grato episodio que se ha viralizado gracias a las redes sociales.

Como pocas veces ocurre, Diego se hizo acompañar de Fiona a la gala de los premios otorgados por el Sindicato de Productores de América, y en su papel de orgulloso padre fue testigo de este momento que atesorará para siempre. A través del clip que fue publicado por Marc Malkin, periodista de Variety, -encargado de presentar a la adolescente con la actriz-, se observa a Jamie Lee conversar con la joven, a quien toma por los hombros para luego susurrarle algo al oído. Fiona reacciona a las palabras de la actriz regalando una sonrisa, visiblemente contenta por esta charla que ha sido considerada por los fans del actor mexicano como uno de los episodios más memorables.

Aunque no se conoce a profundidad cuál fue el tema de conversación entre las dos, Jamie Lee fue entrevistada por Variety, espacio en el que reveló un poco de lo que charlaron la dos en tan solo unos instantes. “Solo le dije que irá a la premier de Freaky Friday 2 y le conté un secreto sobre eso que nadie sabe…”, dijo Curtis, quien luego fue puntual sobre la relevancia que tuvo esa conversación que se ha viralizado en cuestión de horas. “Ella es la única en el mundo que sabe lo que le acabo de decir…”, explicó la intérprete.

Para este momento tan especial, Fiona lució impecable con un vestido negro de satín, dejando ver el buen gusto que ha heredado de su famosa mamá, Camila Sodi, quien suele sorprender con sus looks en cada una de sus participaciones en diversos eventos públicos. Así, Fiona hace evidente que aparecer frente a los reflectores es un asunto al que pudiera acostumbrarse en el futuro, pues definitivamente esta fue una grata sorpresa para los seguidores de Diego, quienes están muy pendientes de lo que ocurre en la vida del actor.

La reacción de Diego Luna

En el video que fue difundido en las redes sociales, Diego Luna se deja ver a un extremo de Jamie Lee Curtis y de su hija, mientras mira con atención la plática de ambas. Ante tal escena que quedará entre sus recuerdos más preciados, el protagonista de Andor no pudo evitar confesar lo que sentía. “Estoy a punto de llorar”, dijo él al mirar como Curtis abrazaba a su hija. Para Diego, hacer partícipes a sus hijos de lo que ocurre en su entorno es algo muy importante, a ellos le ha dedicado sus triunfos y está feliz de que lo apoyen, como ha ocurrido en esta ocasión en que su hija decidió acompañarlo a la prestigiada gala de la cual fue presentador, de la misma manera en que lo hizo Eugenio Derbez.

