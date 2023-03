Las primeras palabras de Tania Rincón tras anunciar su separación: ‘No es un fracaso, está siendo un aprendizaje’

Después de que Tania Rincón y su esposo, Daniel Pérez, compartieran en su cuenta de Instagram un comunicado en el que dieron a conocer su separación, esta mañana, la conductora emitió sus primeras declaraciones al respecto en el programa Hoy. Cobijada por el cariño de sus compañeros, la presentadora no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al hablar del término de su relación con su pareja sentimental desde hace más de 16 años. La originaria de Michoacán confesó que en este proceso la prioridad de ambos es velar por el bienestar de sus dos hijos. Aunque están atravesando esta transición familiar con mucho amor y respeto, la conductora reconoció que ha sido una etapa dolorosa.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Visiblemente conmovida, Tania Rincón le contó a la audiencia del matutino: “Para llegar a un comunicado como el que posteamos ayer hay un proceso que empieza con enojo, que pasa por la frustración, por la tristeza, que pasa por muchas horas de terapia, de muchas pláticas. No nos casamos pensando en que esto iba a acabar algún día, nos casamos para toda la vida y definitivamente él y yo vamos a tener ese vínculo toda la vida, porque compartimos dos hijos maravillosos”, comentó la presentadora quien tuvo que hacer una pausa debido a la emoción que experimentó en ese momento. Más tranquila, continuó: “Son 16 años estoy más que agradecida con Dani y hoy se lo decía: ‘Estoy tranquila, pero sobre todo estoy feliz, porque sé que no nos equivocamos, tú al elegirme y yo al elegirte a ti’”, añadió.

VER GALERÍA

La conductora reiteró que la relación familiar continuará: “Dicen que si quieres conocer a alguien, divorciate de él y yo estoy conociendo más a Dani y agradezco profundamente a la vida que me lo haya puesto en el camino, no sólo porque me regaló dos hijos, sino porque siempre le voy a tener un profundo amor. Gracias a mi familia, gracias a mis amigos por ser mi soporte. Éste está siendo un proceso, la verdad, súper amistoso, fundado en el amor, en el respeto y en el cariño que nos tenemos”. En otra parte de su mensaje, Tania reveló que el papá de sus hijos ya no comparte el mismo espacio que ella: “Dani dejó la casa el domingo, fuimos a conocer todos en familia su nueva casa, porque finalmente queremos lo mejor para nuestros hijos, si nosotros estamos bien, ellos van a estar bien, eso es un hecho, agradecerles las muestras de cariño de parte de toda la gente”.

Explicó que quisieron compartir su decisión con el público para evitar especulaciones: “Justo para evitar malas notas, comentarios de mala fe, tratamos de hacerlo, por nuestro canal, por nuestra vía de comunicación que lo ha sido siempre, hemos compartido momentos buenos y ahora esta noticia no tan agradable y es trabajar con este proceso -con muchas horas de terapia- que no es un fracaso, está siendo un aprendizaje enorme para Dani y para mí. También entender que el divorcio no tiene que acabar con gritos y sombrerazos, puede acabar de una manera muy civilizada y desde el amor. Deseo que a Dani le vaya muy bien, a mí me vaya muy bien y que nuestros hijos estén lo mejor posible”, agregó la presentadora.

VER GALERÍA

El apoyo de sus compañeros de Hoy

Como ocurrió hace unos días cuando Andrea Legarreta habló de su separación con Erik Rubín, ahora, los conductores de Hoy se unieron para mostrarle su cariño y solidaridad a Tania Rincón ante la situación que está viviendo su familia. En ese sentido, en el momento en el que Tania se quebró, la empatía de sus compañeros salió a flote: “Te amamos y estamos contigo”, le dijo Andrea Legarreta quien, se puso de pie, para darle un abrazo, gesto que siguieron los demás, formando así un abrazo grupal a la conductora: “Yo lo sé y pues… nada, el show tiene que continuar, muchísimas gracias”, comentó Tania conmovida por el guiño de sus compañeros de trabajo. Después de experimentar en carne propia esta experiencia, Andrea le dijo a Tania: “A veces la gente se pregunta, ¿por qué hacerlo público?, en general, cuando las parejas toman estas decisiones, lo hacen dedicándose a otras cosas, lo hacen de una manera mucho más suave, quiero pensar, sin tener que exponerte, exponer tus emociones, pero al final somos personas públicas”, añadió Legarreta.