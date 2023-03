Unidos por el cariño mutuo, Tania Rincón y Daniel Pérez anuncian su separación

La sinceridad ha sido una cualidad que distingue a Tania Rincón. Algo que ha quedado en claro en más de una ocasión, pues a pesar de que suele ser discreta a la hora de compartir los detalles de su vida personal en púbico, siempre encuentra el momento y espacio adecuados para compartir con sus seguidores algunos aspectos importantes sobre su intimidad. Tal y como ha sucedido durante la noche del martes 28 de febrero, cuando la presentadora de Hoy y su esposo, Daniel Pérez, acudieron a sus redes sociales para comunicar a sus fans que, tras 16 años de relación y más de 11 de matrimonio, han tomado la decisión de poner fin a su vida de pareja, una realidad que han afrontado desde el amor que se tienen el uno al otro y siempre teniendo en mente su deseo de mantenerse unidos como la familia que son y que han formado al lado de sus dos hijos.

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, Tania y Daniel compartieron una publicación conjunta, en la que con total respeto se refirieron al momento que como pareja enfrentan. Un mensaje que decidieron acompañar de una fotografía en la que se puede ver a la pareja posar de lo más sonrientes al lado de sus dos pequeñitos. “Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición”, se pude leer textualmente en el comunicado que han compartido.

Por otro lado, Tania y Daniel compartieron un video en sus historias de Instagram, en la que reiteraron que la decisión que han tomado en conjunto ha sido desde el amor y el respeto, dejando en claro que desde esa perspectiva partirán para asumir esta nueva realidad. “Hola, tenemos una noticia que darles, decidimos postearlo para que pudieran leer lo que sentimos, lo que estamos viviendo y lo queremos compartir con ustedes”, expresó Dani al inicio del clip. “Entendamos que esta decisión ha sido una decisión dura, complicada, pero todo lo que hemos hecho, desde hace más 16 años, siempre ha sido cobijado con mucho amor, con mucho respeto, y justo con eso nos vamos a quedar”, agregó Tania, quien en todo momento mostró un semblante serio.

La historia de amor entre Tania y Daniel

En julio del 2021, durante su visita al programa Miembros al Aire, Tania Rincón se sinceró sobre cómo fue que inició su relación con Daniel Pérez, dejando en claro que, aunque su historia siempre ha sido inspiradora y romántica, no se trató de amor a primera vista. “Nos presentaron y cero nos caímos bien, nos conocimos en un antro”, confesó entre risas. Aunque el flechazo no fue inmediato, Tania recuerda muy bien cuando supo que él era el amor de su vida: “La primera vez que nos peleamos, porque era muy civilizado, entonces yo estaba muy acostumbrada a que me dieran muy por mi lado. Me dijo: 'Sabes qué, tranquila, si quieres me voy y mañana hablamos, porque siento que estás muy alterada y crees que tiene la razón y yo creo que tengo la razón, mejor mañana hablamos más tranquilos’ y yo dije: ‘Así quiero arreglar todo’. Después supe que ese día había llegado tarde porque fue a comprar mi anillo de compromiso”, contó la conductora.

Cabe destacar que, en una conversación que sostuvo en exclusiva con HOLA.com México, en agosto del año pasado, Tania fue muy sincera al hablar de su relación con Daniel. “Desde que conocí a Dani fue como una bocanada de aire fresco, en el sentido de que yo estaba muy chiquita. Lo conocí y me iba muy bien a nivel profesional, a nivel económico, y lo menciono no en un tono petulante, sino por el hecho que cuando eres muy chiquita puedes perder el piso muy rápido o la fama te puede desubicar, y Dani siempre era mi conexión a mi familia, mi conexión a ser real y nunca perder el piso”, reflexionó la comunicadora con una completa emoción al hablar de su marido, “Hemos hecho un gran, gran equipo, hasta la fecha sigo más enamorada de él que nunca. Hemos tenido muchas etapas. Cuando nos convertimos en papás, me enamoré de Dani de otra manera. No veo mi vida sin Dani”, revelaba en aquel entonces.

