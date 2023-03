A detalle, el vestido de novia que llevó Paulina Goto en su boda civil

A inicios de este año, Paulina Goto y su mamá emprendieron un inolvidable viaje a Barcelona para visitar el taller de la diseñadora española Rosa Clará, la mente maestra detrás de los vestidos de novia de la protagonista de Madre solo hay dos. Esta tarde, con su matrimonio civil con Rodrigo Saval, la actriz presumió la pieza que eligió para este evento, realizado al interior del Hotel St. Regis de la Ciudad de México. Para tan importante acontecimiento en su vida, Paulina apostó por un look muy elegante que consiguió con un vestido compuesto por dos piezas que utilizó en diferentes momentos de la ceremonia. Para firmar el acta de matrimonio cubrió el vestido con una especie de gabardina, confeccionada con un delicado tul, con botonadura al frente con la que le dio un toque clásico a su atuendo nupcial.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Una vez que se convirtió en esposa del político, la actriz se quitó esta pieza para presumir el esplendor de su vestido de novia, confeccionado en satín, con delicados tirantes con un escote en la espalda, detalle con el que mostró su lado más sensual. Como complemento, llevó un espectacular velo, realizado por el diseñador mexicano César Luna, con el que le imprimió un poco de color a su outfit de novia, debido a los bordados colocados en toda la pieza, un velo que nos hizo recordar al que utilizó Angelina Jolie en su boda con Brad Pitt, en septiembre del 2014. Por último, Paulina también dejó ver su estilo al utilizar, para la recepción, una especie de mangas de tul con las que la vimos posar en las primeras imágenes junto a su esposo.

VER GALERÍA

Desde anoche, Paulina Goto comenzó a dar pistas a sus seguidores del importante momento que protagonizaría hoy: “Mañana es un día súper especial y estoy llegando a uno de mis lugares favoritos”, contó en una historia en la que dio a conocer que se encontraba en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México. Este martes, muy temprano, la actriz compartió con sus seguidores los nervios que estaba sintiendo: “Y se llegó el momento, aquí vamos con el ramo”, se le escucha decir en una de sus publicaciones donde compartió algunos detalles de este importante accesorio: “Nivel de emoción a tope, ya les voy a explicar por qué”, comentó en otra de sus historias.

El vestido de sus sueños

Hace unos días, la actriz ya había compartido con sus seguidores que Rosa Clará se estaba encargando de los diseños que llevaría en su boda: “Decirle que sí al vestido de novia no es sólo escoger el que te quede mejor, es el que se sienta parte de tu historia de amor. Ya muero por que vean lo hermosos que quedó el mío”, escribió en su feed de Instagram. En la edición impresa de esta semana de ¡HOLA! México, la actriz nos contó en exclusiva, por qué su mamá se convirtió en su mejor cómplice a la hora de elegir sus vestidos: “Siempre respeta mucho mi visión, mi estilo y quién soy, pero a la vez me da excelentes consejos. Además, tiene un gusto increíble”. Sobre cómo reaccionó al verla vestida de novia, nos dijo: “Se emocionó mucho y creo que no solamente cuando me vio vestida de novia por primera vez, sino durante todo el proceso de la planeación de la boda y el viaje”.

VER GALERÍA

En aquella charla, la novia ya nos había dado un adelanto de cómo había incorporado su estilo en estos diseños: “A mí me gusta jugar, experimentar y lo disfruto. Toda esta experiencia no solo de poder escoger un vestido, sino que Rosa Clará me ayude a diseñarlo específicamente para ese momento, ha sido una maravilla. Quiero lo mejor de los dos mundos: tengo algunas ideas tradicionales, pero también hay otro vestido que me parece más moderno y arriesgado y eso me gusta mucho”, explicó. Para Paulina era importante que su personalidad quedará plasmada en estas piezas: “Al final, los vestidos son una traducción de quién soy yo en esta etapa de mi vida y sí, soy muy romántica, pero también me gusta sentirme cómoda”, añadió.