¡Ya son marido y mujer! Paulina Goto y Rodrigo Saval se han casado por el civil

El gran día llegó: Paulina Goto y Rodrigo Saval se han casado. A cinco meses de su compromiso matrimonial, este marte 28 de febrero, la pareja se convirtió en marido y mujer a través de una ceremonia civil realizada en el BLOOM, jardín del Hotel St. Regis de la Ciudad de México, desde donde esta mañana la novia estuvo compartiendo algunas historias en las que dejó ver que hoy sería un día inolvidable. El encargado de hacer oficial su matrimonio fue el político quien, a través de su cuenta de Instagram, compartió una foto en la que reveló uno de los secretos mejores guardados de las novias: el vestido de Paulina. Desde que inició este 2023, la protagonista de Madre solo hay dos dio a conocer que comenzaría formalmente con los preparativos para su boda, un evento con el que ha soñado toda su vida.

Después de ir a buscar su vestido de novia a Barcelona, la joven actriz regresó a nuestro país con los atuendos que utilizaría, tanto en su enlace civil, como en el religioso. Como lo adelantó hace unos días en sus redes sociales, eligió un elegantísimo vestido de la firma española Rosa Clará que combinó con un original velo confeccionado por el diseñador mexicano, César Luna, con el que le dio un toque romántico al atuendo nupcial, gracias los delicados bordados en tonos pastel que llevaba en todo el largo. “A nada de casarnos”, fue la frase que Rodrigo escribió sobre la imagen en la que aparecen ambos listos para dar el siguiente paso en su relación y convertirse en marido y mujer.

Convertidos en los novios sorpresa del mes del Amor y la amistad, Paulina Goto y Rodrigo Saval consiguieron mantener en secreto los detalles de su íntima boda civil, que se convierte en el preámbulo de lo que será su boda religiosa, ya que la novia ha compartido que tienen la intención de festejar a lo grande: “Rosa Clará va a hacer mis vestidos de novia. ¡Sí!, dije vestidos, porque quiero celebrar en grande. Gracias por darle visión a mis sueños. Ya vi los diseños”, escribió a mediados de febrero la actriz junto con un video de uno de sus encuentros con la diseñadora española quien, también se encargó de uno de los vestidos de novia con los que llegó al altar Maite Perroni, en octubre pasado.

A finales del año pasado, Paulina Goto confesó en entrevista con ¡HOLA! Tv que, tras el exitosos estreno de la tercera temporada de Madre solo hay dos, su siguiente gran proyecto sería su boda y, a partir de ese momento, comenzó con los preparativos: “Yo creo que a finales del próximo año podría ser, no hay prisa, no tenemos el lugar todavía, no tengo vestido, me faltan muchos detalles, no tengo wedding planner, para que me entiendas, porque ahorita he tenido mucho trabajo, gracias a Dios”, explicó en aquel momento. En esa conversación, la actriz dijo que, aunque al principio pensaba en algo muy íntimo, poco a poco todo se fue acomodando para planear una gran boda: “Yo decía que quería algo muy chiquito y luego ya digo: ‘Bueno, ya voy a hacer una boda’, quién sabe, vamos a ver”, añadió.

La historia de amor de Paulina y Rodrigo

El año pasado, la novia le contó a Mara Patricia Castañeda cómo fue el flechazo con Rodrigo, una historia que fue de amor a segunda vista pues, después de conocerse brevemente en la adolescencia, sus caminos se volvieron a juntar en una boda entre amigos en común, hace poco más de tres años, el escenario ideal donde surgió el amor: “Yo le decía: ‘Siento que te conozco, pero no sé de dónde’. Total ese día no supimos, bailamos toda la noche, no la pasamos increíble y de ahí empezó todo. Ya hasta después le dije: ‘¡Ya sé de dónde te conozco! Tú y yo jugamos Tin Tin Corre. Así fue, fue un reencuentro muy mágico, muy bonito. Estoy bien enamorada, bien contenta. Siento que Ro fue ese regalo de amor sano, porque yo estaba lista para recibir eso, para estar con alguien así”, contó Paulina sobre su ahora esposo.