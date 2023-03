'Yo tenía mucho miedo', Joy Huerta habla del por qué se negaba a la maternidad

Sin duda alguna, la maternidad ha sido toda una experiencia para Joy Huerta, quien actualmente disfruta de esta faceta de la mano de sus dos hijos, Noah y Nour, frutos de su relación con Diana Atri. Sin embargo, la cantante reveló en una reciente entrevista que para ella, el convertirse en madre era algo que no estaba dentro de sus planes, por lo que incluso llegó a pensar que nunca tendría hijos. Y es que para la integrante del dúo Jesse & Joy, algunas experiencias de su pasado la marcaron de tal forma, que para ella prácticamente era impensable la maternidad. Sin embargo, la dolorosa pérdida de su padre, hace nueve años, hizo que la intérprete de Corre se replanteara esta idea y a través de los años fue cambiando de opinión, por lo que ahora no podría estar más feliz con la familia que ha formado al lado de su esposa.

Así lo reveló Joy durante una charla que sostuvo con Adela Micha, en la que a corazón abierto habló sobre como ciertas experiencias familiares de su pasado, la llevaron a tomar una drástica decisión respecto a la maternidad. “No, yo no quería ser mamá. Yo tenía mucho miedo, justamente por cómo vivimos nuestra infancia. Mi papá siempre tenía deudas, nos cambiábamos muchísimo de casa porque no tenía cómo pagar la renta de ese lugar, teníamos que buscar otro sitio para irnos a vivir”, detalló la intérprete con total sinceridad.

La precaria situación que llegó a vivir con su familia, la obligó a asumir roles y responsabilidades que no le correspondían en ese momento de su vida, pues era aún una adolescente, algo que, en parte, influyó mucho a la hora de plantearse su faceta como madre. “Cuando empezamos a trabajar, yo tengo 18 años y estamos trabajando, pues yo empiezo como que apenas a vivir todo lo que no he vivido antes, empezar como que un poquito a respirar, y nosotros éramos los que manteníamos la casa”, compartió la intérprete. “Yo decía: ‘ya me tocó mi parte de ser mamá’ y no me veía embarazándome, hasta la fecha pienso en el embarazo y me da un poquito de terror, o sea es todo un proceso, y yo decía: ‘pues no voy a ser mamá, no me veo ahí’”, señaló con total honestidad.

Sin embargo, la muerte de su padre la llevó a tener una crisis existencial muy profunda, a través de la cual tuvo la oportunidad de cuestionar todas aquellas opiniones y creencias que tenía sobre ella misma, la llevaron a abrirse y a cambiar de opinión. “Cuando pasa el tiempo, muere mi papá… Esa es una parte que tenía que preguntarme: ‘¿quiero ser mamá?’ y ‘¿quiero ser mamá con otra mujer?’, cuando viene es una crisis existencia”, comentó la intérprete, quien en medio del momento más doloroso de su vida tuvo una revelación: “Dentro de la tragedia de haber perdido a nuestro papi, el proceso que vivimos en familia, mi mami, Jesse, yo y nuestro otro hermano en el sentido de sanar cosas, ver ese núcleo que tuvimos entre nosotros, dije: ‘¿por qué no quiero esto si la familia para mí es lo más importante? Yo tenía el miedo de repetir muchas cosas”, agregó.

Forma una familia con Diana

En esa misma charla, Joy reveló que al momento de conocer a Diana se vio enfrentada nuevamente al tema de la maternidad, pues según comentó, su ahora esposa le hizo saber sobre su deseo de ser mamá prácticamente desde el momento en el que se conocieron. “Diana desde el primer día me dijo que quería ser mamá, o sea, de que apenas nos estábamos dando unos besos y me dijo que quería ser mamá”, comentó la intérprete entre risas. “Ella es una persona muy honesta y extremadamente transparente, y lo mismo que yo estaba sintiendo lo sentía ella, desde siempre se sintió algo serio. Yo creo que ella dijo: ‘no te voy a hacer tu tiempo, ni yo voy a perder el mío’”, agregó.

