El Potrillo presume el mensaje de su fan número uno, su nieta Cayetana

En medio del éxito que Alejandro Fernández está teniendo con su gira, Hecho en México, con la que en los últimos días se presentó en Paraguay y Chile, el cantante recibió un mensaje de casa que le tocó el corazón. Después de que publicó un video en el que se ve el amor que le profesan sus fans en aquellas latitudes, su hija Camila, le envió un clip con la reacción que tuvo su nieta Cayetana al verlo. A punto de celebrar sus dos años de edad, la niña tiene un cariño muy especial por su Bito, como le dice a su abuelito a quien, a su manera, el envió una porra que conmovió al intérprete de Me dediqué a perderte quien ya está contando los días para reencontrarse con los suyos en Guadalajara.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque siempre es difícil ausentarse de casa, gracias a la tecnología, el cantante sobrelleva la distancia y convierte este tipo de detalles su 'gasolina' para continuar complaciendo a su público. Encantado de ver cómo lo extraña su nieta, compartió con sus más de 4.5 millones de seguidores, este video donde aparece la niña pidiéndole a su mamá, a su manera, que le mostrara nuevamente a su Bito: “Acabo de recibir este video de mi Cayetana después de ver el Live que subí. No podría estar más agradecido por la vida que tengo. A pesar de haber disfrutado el cariño y energía de mi gente en Paraguay y Chile, saber que esto me espera en casa. Me hace sentir el hombre más afortunado del mundo. Pronto regresa Bito, mi amor. Sígueme echando porras desde allá. Las amo @Camifdzoficial”, escribió el cantante como descripción de esta publicación.

VER GALERÍA

En el video, aparece Cayetana haciéndole segunda a su mamá, Camila Fernández, quien se escucha echándole una porra a su papá, mientras su pequeña grita: “¡Bito!”, una y otra vez. Casi al finalizar el clip, la cantante le pide a su hija que le envíe un beso a su abuelito, momento en el que la niña toma el teléfono para darle un beso. Conmovida por la reacción de su papá al gesto de Cayetana, Camila comentó: “Te amamos más”. Por otra parte, América, gemela de América, escribió: “Me derrito”, haciendo referencia a la ternura con la que Cayetana se expresa de su abuelo quien, desde que nació, ha estado muy presente en la vida, tanto de Cayetana, como de Mía, hija de su primogénito, Álex.

Hace un par de semanas, antes e iniciar de lleno con la gira Hecho en México en Centro y Sudamérica, Alejandro Fernández se reencontró con toda su familia en el bautizo de Mía, la hija de Alexia Hernández y Álex Fernández, una celebración en la que protagonizó un entrañable momento al lado de Cayetana quien posó con él para un par de imágenes que Camila Fernández compartió en su cuenta de Instagram. El Potrillo disfrutó al máximo esta reunión familiar, pues sabía que estaba por comenzar una de sus giras más importantes de su carrera, con la que, el próximo 20 de mayo, repetirá la hazaña de su papá, don Vicente Fernández, al presentarse en la monumental Plaza de Toros México ante más de 50 mil personas.

VER GALERÍA

Un abuelo muy Fernández

Orgulloso del legado musical y cultural que le heredó su padre, don Vicente Fernández, Alejandro ha querido inculcar a la nueva generación su gusto y respeto por los caballos, razón por la que, hace unos meses, le regaló a Cayetana una yegua miniatura, de la raza que El Charro de Huentitán creó en el rancho Los Tres Potrillos. Con sólo 11 meses de edad, Mía, la menor de sus nietas, también ha vivido la experiencia de montar uno de estos curiosos ejemplares, de hecho, ambas niñas tienen varias imágenes en las caballerizas de la propiedad de los Fernández. Desde que El Potrillo debutó como abuelo, lo hemos visto promover mucho la convivencia familiar, tal como ocurrió en diciembre pasado cuando, el clan viajó a Vail para celebrar las fiestas decembrinas en la nieve.