De la partida de su mamá a su difícil adolescencia, Paula Levy abre su corazón sobre duras realidades

Dispuesta a conquistar sus sueños como actriz, Paula Levy, nieta de Talina Fernández, tomó la decisión de iniciar su preparación como actriz al ingresar al CEA de Televisa. Motivada por esta nueva aventura, e inspirada por el trabajo de su mamá sobre los escenarios, la fallecida Mariana Levy, la joven reflexiona sobre algunos de los acontecimientos que han marcado su vida, asumiendo con madurez esos episodios que le han dejado valiosos aprendizajes. Como pocas veces, la joven abrió su corazón para hablar de temas muy personales, desde los gratos recuerdos que atesora de su infancia hasta los cambios por los que transitó cuando su padre, José María Fernández, El Pirru, se casó con Ana Bárbara, quien en ese momento le brindó un cariño de madre que hasta el día de hoy sigue intacto.

Con el corazón en la mano, Paula habló de cómo asume hasta el día de hoy el deceso de Mariana Levy, a quien recuerda, especialmente, por un abrazo que le dio siendo pequeña tras haber caído de unas escaleras mientras jugaba usando unos tacones de princesa. A pregunta expresa sobre si su pérdida le había marcado la vida, dijo: “Sí, pero no tirándome al victimismo, me ha hecho crecer y tener que agarrar muy cañona la onda de cómo funciona la vida... pero sí la extraño…”, compartió en entrevista con TVNotas, asegurando que debido a la corta edad que tenía por aquellos años en que su mamá murió no acumula tantas memorias de lo que vivió a su lado.

En la íntima charla, Paula se sinceró sobre cómo asumió el hecho de que ella y su hermano, José Emilio, se fueran a vivir con su papá tras el fallecimiento de su madre, lo que implicó que ambos fueran separados de su hermana mayor, María, a quien la actriz procreó durante su relación con Ariel López Padilla y que quedó bajo la tutela de su abuela Talina. “Eso me dolió muchísimo, y más de chiquita, porque no terminas de entender qué está pasando y por qué tu hermana no está viviendo contigo. Porque para mí ella era mi máximo y de repente ya ni estaba viviendo conmigo. Nunca terminé de entender por qué me habían quitado a mi hermana así…”, reveló en otro instante de la plática.

Por aquel entonces, Paula tuvo la fortuna de ser cobijada por Ana Bárbara, expareja de su padre, quien de inmediato forjó con ella una relación cercana y maternal, un sentimiento que sigue intacto y del que se siente orgullosa. “Se dio muy bonito. Ana Bárbara era muy linda conmigo y un día me senté en sus piernas, me volteé y le dije: ‘Oye, ¿te puedo decir mamá?’, y para ella fue un shock pero me dijo que sí y desde ahí se puso la playera y todo estuvo muy bien…”, contó la joven, quien además compartió que su mamá se encargó de hacerle un álbum fotográfico con postales que datan desde el día de su nacimiento. “Fue una manera de dejarme algo para estar siempre conmigo…”.

La dura adolescencia de Paula Levy

Los contrastes en su vida, llevaron a Paula Levy a vivir una adolescencia complicada, pues ante todo la ausencia de su madre biológica, asegura, dejó un pesar en ella. “No tenerla es muy difícil porque de pronto te pasan cosas de niña y dices: ‘Quién me va a enseñar esto, quién me va a enseñar cómo es crecer como mujer’. Lo viví con mucho enojo de por qué tenía que ser tan injusta la vida…”. Paula además dijo que continúa escribiendo cartas a su mamá para decirle cuánto la extraña. A la par de ese sentimiento, la joven enfrentó problemas alimenticios, por lo que su padre la apoyó llevándola a terapia, por lo que logró salir adelante. Al ahondar en cómo fue su adolescencia, confesó: “Fue un caos, yo estaba muy desatada, quería experimentar todo y comerme al mundo. Sientes que nadie te entiende…”. Por ahora, se mantiene enfocada en su nuevo proyecto de vida, y aunque no resulta sencillo asegura sentirse feliz de haber encontrado su rumbo.

