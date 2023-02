Carlos Rivera confiesa por qué mantuvo su relación con Cynthia alejada de los reflectores: ‘Sí nos lastimaron’

Con el lanzamiento de Sincerándome, su nuevo álbum musical, Carlos Rivera le ha hecho honor al título y se ha mostrado más abierto que nunca a hablar sobre temas que antes había preferido guardar para su círculo más cercano, como los detalles de la historia de amor que protagonizó con su ahora esposa, Cynthia Rodríguez. El amor que le profesa a la también cantante quedó plasmado en temas como Digan lo que digan, una canción que escribió pensando en el discreto noviazgo que protagonizaron durante años y que, el verano pasado sellaron con una boda religiosa: “Es una canción muy catártica y reveladora de cómo me he sentido en mi historia de amor, de la que poco comparto”, confesó en entrevista para la revista TV y Novelas.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En esta conversación, Carlos reconoció que todo lo que guardó por años referente a su relación con Cynthia está en este disco que sirvió como medio para gritar su amor hacia su esposa: “En las canciones no puedo guardarme nada, ahí sí no hay restricción, no hay filtro, ni: ‘Esto no lo puedo escribir’”, explicó. Gracias a la libertad que posee como compositor que ha logrado el álbum más transparente de su carrera: “Esa es la maravilla de la música, nos permite, especialmente a los que tenemos el don de escribir, desahogando el sentimiento por medio de una letra, lo que jamás contarías en una pregunta a la prensa, lo puedo decir por medio de una canción”, detalló el cantautor quien, hace unos días, compartió escenario con Ricardo Montaner en Premio Lo Nuestro para interpretar el tema Yo no fumo.

VER GALERÍA

Carlos Rivera también habló por qué decidió mantener alejada de los reflectores la relación con su ahora esposa. Aunque ahora está feliz de compartir con su público detalles de este episodio de su vida, antes era un tema que guardaba para proteger su relación: “De repente te empiezan a aventar piedras y yo no estaba acostumbrado a la parte mediática en la que se te inventan chismes y dicen cosas”, explicó. Debido a su carácter, este fue uno de los más grandes retos en su carrera: “Siempre he sido muy sensible y, queriendo o no, te llegan a lastimar. En ese momento dije: ¡Paren el mundo que me quiero bajar! Quiero salir corriendo de aquí huyendo, con la presión de salir a cantar y tener que sonreír. Todo fue creciendo hasta casi el punto del colapso”, reconoció.

Justo cuando se enfrentó a la cara poco amable de esta carrera, fue que hizo una introspección y reconoció por qué le costaba tanto abordar cuestionamientos sobre su vida privada: “No quería escribir esas cosas, porque son de las que a nadie nos gusta aceptar, porque te lastiman, lloras, te duele, te hieren, pero que era necesario decir: Sí, sí me lastimaron, sí nos lastimaron, sí nos dolió por tanto cuestionamiento, cuando nosotros no nos metemos con nadie”, puntualizó. A pesar de que nunca le resultó fácil manejar la fama que le trajo su talento, Carlos se encuentra en un sitio mucho más cómodo como artista: “A veces duele, a veces pesa y a veces cansa; sin embargo, aquí sigo y el tiempo nos ha dado la razón”, comentó el cantante sobre su amor con Cynthia.

VER GALERÍA

Su propósito en la vida

Como parte de su evolución como cantante, Carlos Rivera se encuentra más seguro de su misión sobre el escenario, pues ha entendido que a través de la música también puede sanar: “En el camino encontré cosas que son más profundas y especiales, como poder hacer sentir a la gente; esa parte no estaba en el radar hasta que me tocó vivirla cuando saqué el disco El hubiera no existe; había canciones que me llegaron, historias muy fuertes de lo que esas canciones significan y descubrí el verdadero sentido de mi existencia: escribir canciones que le sirvan de algo a las personas, porque al primero que le sirvieron fue mí”, finalizó el cantante.