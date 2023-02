Lucero Mijares se sincera: 'He estado muy cuidada por mis papás'

Heredera del talento musical, Lucero Mijares se abre paso en el espectáculo motivada por el apoyo que ha recibido del público. Aunque su lanzamiento al estrellato no ha ocurrido de manera oficial, disfruta al máximo de este momento, enteramente consciente de lo que implica dedicar tiempo a los escenarios, así como del esfuerzo y sacrificio que conlleva la profesión. Esto, sin duda lo ha aprendido de la mano de sus famosos papás, Lucero y Mijares, quienes desde hace varias décadas mantienen vigente una exitosa carrera repleta de compromisos laborales, por lo que muchas veces tienen que ausentarse de casa por algunas temporadas. A propósito de que Lucero ha vuelto a los foros de televisión, la joven habló de cómo ha sido para ella asumir esta situación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Amable, Lucero Mijares concedió una entrevista a los medios de comunicación, espacio en el que opinó sobre el regreso de su mamá a la pantalla chica, faceta en la que hace años se ocupó y por la que tuvo que permanecer varias horas fuera del hogar para atender las prolongadas grabaciones. Pero, ¿será que la ausencia de su madre durante esa época la tocó de alguna manera? Sincera, respondió: “La verdad no, he vivido un poco acostumbrada a eso pues porque he sido su hija desde siempre. Entonces pues creo que no ha sido tan complicado para mí…”, dijo a la prensa, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Paty Cuevas para su canal en YouTube. “Yo soy la más feliz de que mi mamá trabaje tanto, de que la quieran tanto…”, afirmó.

En su charla con los medios, Lucerito, como también es conocida de cariño, fue cuestionada sobre si su caso habría sido similar al de los hijos de otros famosos, quienes han hablado de las ausencias de sus papás en casa debido a sus múltiples compromisos profesionales. “La verdad es que yo nunca sentí esa ausencia y afortunadamente he estado muy cuidada por mis papás y me han apoyado siempre…”, señaló la joven, quien tiene una cercana relación con Lucero y Mijares, quienes han sido testigos de su innato talento musical, convirtiéndose en los mejores cómplices para ella.

VER GALERÍA

Su experiencia sobre los escenarios

Si de algo se siente orgullosa Lucero Mijares es de poder hacer realidad sus sueños en la interpretación. Gracias a ello, ha ganado fans a lo largo de este tiempo, quienes están muy pendientes de cada una de sus actuaciones. Sin embargo, asegura que no es nada sencillo dar el importante paso de permanecer frente al público. “La verdad me pongo muy nerviosa, hasta podría decir que tengo un poco de pánico escénico pero lo único que queda es preparase y seguir…”, dijo durante la charla, en la que además hizo énfasis en su amor y gusto por el teatro musical.

Sobre el hecho de haber dado el salto a la vida pública, Lucerito fue cuestionada sobre cómo asume esta situación, y de si hay algo que hasta el momento le parezca complicado. “Creo que no ha habido nada así que diga: ‘Está horrible eso’, pero pueden ser más las críticas pero no me afecta mucho…”, dijo. Así mismo, aseguró que se siente plena proyectando una imagen fiel de sí misma, algo que considera de gran importancia. “A mí me encanta cómo soy yo exactamente… me gusta mucho que me vea de mi edad, a veces hay gente que se ve más grande de lo que es… afortunadamente he podido mantener esta imagen…”, dijo la joven, quien está muy entusiasmada de seguir colaborando con sus papás, preparándose para sorprender a su lado el próximo 26 de marzo en el Auditorio Nacional.

VER GALERÍA