En la recta final de su embarazo, Ximena Navarrete da detalles de la próxima llegada de su hijo

La cuenta regresiva para la llegada del segundo hijo de Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares ha comenzado. Será en el mes de marzo que la pareja reciba a su segundo hijo, un niño que llegará para complementar la felicidad familiar que ya disfrutan con Ximena, su primogénita. Como todas las semanas desde que dio a conocer que estaba nuevamente embarazada, la tapatía realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en la que compartió varios detalles de la próxima llegada de su bebé como que el recién nacido dormirá en su propia habitación para respetar los horarios de su hermana mayor.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Emocionada por compartir con sus seguidores las últimas semanas de su embarazo, Ximena dio a conocer que en unos días terminará el equipaje que llevará al hospital: “Ya estamos listos, la primera semana de marzo dejaré la maleta lista y la del bebé también que es mi último pendiente. Todo lo demás ya está (me faltan un par de detalles de su cuarto y clóset, pero esta semana los terminamos)”. Cuando le preguntaron si intentaría que fuera parto natural, explicó: “En un par de semanas definimos el día que programaremos la cesárea. Xime nació por cesárea a las 40 semanas de gestación y nunca entré en la labor de parto con ella. Mi cesárea es muy reciente, porque Xime cumple el 8 de marzo un año y tres meses así que programar a este bebito para cesárea es nuestra mejor opción. Esperamos que todo salga bien y de acuerdo a lo que sea mejor para los dos”, dijo.

VER GALERÍA

La tapatía también dio a conocer que, aunque su hija mayor sigue siendo una bebé, no compartirá cuarto con su hermanito, pues el niño ya tiene listo su habitación, la decisión tiene una razón muy especial: “Por el momento cada uno tendrá su cuarto. Xime es una bebé que ha dormido de maravilla desde que tenía 4-5 meses, tiene su rutina muy bien establecida y casi nunca se despierta por la noche, por lo general duerme de corrido de 8:00 pm a 7:30 am. Los horarios de los recién nacidos son muy distintos a los de una bebé de un año. Mi niño va a despertar a comer por las madrugadas y como hago lactancia materna exclusiva necesito que cada bebé tenga su espacio para dormir y descansar de acuerdo a sus tiempos”, explicó.

Ximena compartió también cómo planea cuidarse tras el nacimiento de su hijo: “Igual que en mi postparto con Xime, alimentación sana, tendré listo mi plan de alimentación especial para postparto y lactancia, tomar muchos líquidos, moverme para empezar a preparar mi cuerpo para regresar al ejercicio en cuanto tenga luz verde de mi doctor, mucha hidratación porque en la lactancia de muchísima sed”, contó Navarrete. Durante esta ronda de preguntas y respuestas, Navarrete admitió que el tratamiento In Vitro al que se sometió para tener a su hija sí tuvo que ver para lograr que este embarazo fuera de manera natural: “100 por cierto. Después de dejar la lactancia pasó un mes y quedé embarazada justo en el momento que las hormonas están otra vez retomando sus niveles y acomodo”, dijo.

VER GALERÍA

La maternidad, lo mejor de su vida

Entre los cuestionamientos que recibió Ximena, destacó uno en el que le preguntaban si la maternidad era lo mejor que le había ocurrido en la vida, sincera, respondió: “Creo que para cada mujer es distinto, no podría generalizar diciendo que ser mamá es la mejor experiencia de vida para absolutamente todas las mujeres del mundo. Para mí sí, sin duda, es lo mejor que me ha pasado en la vida, la mejor experiencia, lo más bonito, lo que más amo en mi vida”. Hace unas semanas, Ximena le contó a sus seguidores que su experiencia con su primogénita ha sido una maravilla: “Estoy feliz con esa gordita, es una niña muy fácil, ha dormido bien desde el principio, come súper bien, le metí alimentos, de todos, desde los seis meses, muy pronto me dejó de pedir de comer en la noche, dormía toda la noche, me ha tocado una bebé muy buena, es una gran bendición para mí, me costó muchísimo trabajo tenerla… bueno crearla y estoy muy agradecida por mi niña”, dijo.