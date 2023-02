Poncho Herrera y Tony Dalton, los mexicanos nominados en los SAG Awards

La presencia de mexicanos dentro de las galas más importantes del cine internacional se ha vuelto una constante, especialmente ahora que la industria se ha vuelto más abierta en cuanto a historias y personajes, abriendo la puerta a nuevas perspectivas artísticas que sin duda dan muestra de lo diverso que puede llegar a ser el mundo. Algo que ha quedado en claro durante la entrega de los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards por sus siglas en inglés), a donde se dieron cita algunas de las estrellas más importantes del cine y la televisión para ser reconocidos por sus estupendos trabajos a lo largo del año pasado, destacando entre ellos la presencia de dos mexicanos que sin duda sorprendieron al desfilar por la alfombra roja. Se trata de Poncho Herrera y Tony Dalton, quienes asistieron a la gala como representantes del elenco de dos series que estuvieron nominadas en esta gala y de las que ellos son parte.

En el caso de Poncho Herrera, se encuentra en la gala ya que la serie Ozark, en la que participa ha sido nominada en la categoría de Mejor Interpretación del Reparto en una Serie Drama, compitiendo con otras producciones como The Crown y The White Lotus. El actor, que se ha dejado ver de lo más guapo en un look clásico de corbata y traje oscuro, apostando por la sobriedad, comparte créditos en esta serie producida por Netflix con Jason Bateman, Laura Linney y Julia Garner. Y aunque la serie finalmente perdió ante The White Lotus, sin duda ver al exRBD en una alfombra roja de esta magnitud es el reflejo de años de trabajo y de un gran talento.

Por otro lado, Tony Dalton también compite directamente con su colega y compatriota, pues la serie Better Call Saul, de la cual es parte, también está nominada en esta misma categoría, por lo que de ganar también podríamos ver al protagonista de películas como Matando Cabos subir al escenario a recibir el premio, muy bien acompañado de sus compañeros de elenco como Bob Odenkirk, Rhea Sheehorn y Jonathan Banks.

¿Quiénes son los otros dos mexicanos presentes en los SAG Awards?

Uno de los personajes recurrentes durante esta temporada de premios ha sido Diego Calva, el mexicano que ha arrasado en nominaciones por su interpretación en la película Babylon, en la que ha podido trabajar al lado de grandes estrellas de Hollywood como lo son Brad Pitt y Margot Robbie. Esta noche, el actor se encuentra en la gala debido a que su filme se encuentra nominado en el apartado de Mejor Reparto para una película de drama, dejándose ver de lo más guapo en un look de lo más elegante, optando por un esmoquin de terciopelo café, el cual combinó a la perfección con pantalones negros y moño en el mismo tono, contrastando su look con una camisa blanca.

Por otro lado, Diego Luna también ha asistido a esta gala como parte del elenco de Andor, la serie de la saga Star Wars disponible en Disney +. El actor mexicano, quien ya es un infaltable a este tipo de eventos, también fue el encargado de presentar el premio a Mejor Actriz en una serie de drama, un instante en el que se hizo acompañar de la actriz Ariana DeBose, con quien se comunicó en español en varias ocasiones.

