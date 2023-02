Juan Soler revela cuánto tiempo lleva saliendo con Paulina Mercado

Aunque en un inicio Juan Soler y Paulina Mercado fueron muy discretos a la hora de compartir los detalles de su relación, poco a poco se han ido abriendo de capa a través de sus redes sociales, donde se han mostrado de lo más sinceros a la hora de hablar del su naciente romance, respondiendo a las dudas de sus fans, evitando así rumores y malentendidos al respecto. Tal y como lo hizo el guapo actor durante una dinámica de preguntas y respuestas que organizó con sus seguidores a través de sus redes sociales, una oportunidad en la que el artista habló de temas muy personales y específicamente de su noviazgo con Paulina, revelando finalmente cuándo fue que surgió el amor entre ellos.

A través de su perfil de sus historias de Instagram, Juan ha dado respuesta a cada uno de los cuestionamientos enviados por sus fans, siendo los más recurrentes los relacionados con su relación con la guapa presentadora de Sale el Sol. "¿Cuánto tiempo llevas saliendo con Pau?", preguntó uno de sus seguidores, a lo que Soler de forma muy abierta reveló: "Llevo saliendo más o menos... (Desde el) 16 de diciembre... Dos meses y fracción, muy contento... estoy muy feliz", expresó el actor con una enorme sonrisa, con la cual reiteró sus dichos.

En ese mismo sentido, el actor también habló del momento en el que sorprendió a Paulina y le pidió que fuera su novia, un instante que sin duda fue de lo más romántico, pues se dio de forma espontánea y sin que ella lo esperara. "Llevábamos saliendo más o menos como dos semanas, y un día estábamos abrazaditos, y yo (pensé), a la antigüita, nunca le pedí que sea mi novia... Entonces abrazaditos, le di un besito en la frente y le dije: 'Necesito hacerte una pregunta: ¿Te gustaría ser mi novia? Se quedó viéndome, como que se emocionó un poco, no esperaba que yo le preguntara eso y me dijo que sí, muy contenta.

Sin embargo, Paulina también tenía algunas dudas por resolver antes de entregarse por completo a su relación con Juan, por lo que cuestiono: "Pero también luego ella me hizo una pregunta: 'Pero a ver, qué clase de novios, ¿vamos a ser novios exclusivos o cada quien (por su lado)?'... Le digo: 'no existe una sola oportunidad que yo permita que nadie más bese esa boquita'. Y así fue, somos exclusivos", finalizó el intérprete de lo más emocionado.

Sellan su amor con un tatuaje

Hace unos días, Paulina Mercado reveló en una charla que sostuvo con sus fans que como muestra del compromiso que ambos tienen al estar en una relación, decidieron hacerse un significativo tatuaje de pareja con el que han buscado representar el inicio de su historia de amor, el cual tiene la forma de una luna. "Nos lo hicimos juntos. Juan y yo tenemos una historia con la luna, desde que inició esto y, de hecho, seguramente han visto muchos reels o muchas fotos que le ponemos la canción de Fly Me to the Moon”, confesó la guapa conductora del programa Sale el Sol, en un video que compartió a través de sus historias de Instagram. "Yo me lo hice aquí en la mano y él se lo hizo en el torso”, expresó la conductora, mostrando una fotografía del tatuaje de su amado, el cual quedó plasmado al lado de otro en el que se puede leer en inglés: “El amor está en el aire. La lealtad en…”.

