En familia, Maky celebra su cumpleaños 49 en su natal Argentina

Sin duda alguna, Maky tiene muchos motivos para celebrar, pues actualmente se encuentra en medio de un momento muy especial, en el que el éxito profesional ha llegado a manos llenas y el amor ha sido una constante en su vida. Es por eso que al celebrar su cumpleaños número 49, la actriz se ha mostrado de lo más agradecida por todo lo que la vida le ha dado, permitiéndose volver a sus orígenes para reconectar con todo aquello que la ha llevado hasta donde está ahora y con las experiencias que la han convertido en la mujer que es hoy. De hecho, la presentadora del programa Cuéntamelo Ya! se encuentra celebrando en su natal Argentina, desde donde se ha dejado ver disfrutando de este cumpleaños por todo lo alto, rodeada de toda su familia y dejándose consentir al máximo en este día tan especial, en el cual se ha permitido reflexionar sobre todo lo vivido en el último año y a lo largo de su vida, agradecida siempre por el lugar en el que está hoy.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A través de su perfil de Instagram, Maky compartió un video en el que se dejó ver de lo más contenta, recorriendo el barrio en el que creció y en el que vivió un sinfín de experiencias que guardará por siempre en el corazón, mostrándose un tanto nostálgica al recordar sus días en Argentina y la razón que la llevan siempre a regresar. Al pie del video, la actriz escribió unas líneas en las que habló de cómo es que recibe a sus 49 años. “Caminando por las calles que me vieron crecer. ¡Mi plaza y mil recuerdos! Qué lindo sentir que nunca nos fuimos porque es a donde pertenecemos”, escribió la intérprete al inicio de su mensaje. “Hoy se empieza escribir el capítulo 49 de esta maravillosa historia”, agregó.

Maky se mostró optimista ante el futuro, reflexionando sobre la importancia de tener claros siempre tus orígenes, sin perder de vista el camino que has construido y hacia donde te lleva. “Solo puedo sentir agradecimiento amor y mucha fuerza ¡para seguir cumpliendo tantos sueños! Es muy bueno saber de dónde vienes, pero es mucho mejor saber hacia dónde vas... Y a donde ¡jamás regresarás! Porque en esta vida lo único que no puedes negociar es tu amor propio. Nunca es tarde para aprender”, finalizó conmovida.

Por otro lado, Maky compartió una linda postal familiar en donde la pudimos ver rodeada de todo su clan, justo en el momento en el que sopló las velitas a su pastel. Junto a la imagen, la intérprete escribió un nuevo mensaje en el que se mostró agradecida por la oportunidad de reencontrarse con gente. “Feliz cumpleaños 49 a mí. Lo mejor ya llego Agradecida siempre. Los amo familia, que bueno estar juntos”, expresó emocionada.

En su mejor momento

En agosto de 2022, Maky hizo un balance de cómo transcurre su vida en estos instantes. Luego de superar episodios complejos y de trabajar consigo misma, pudo consolidar una estabilidad de la que hoy se siente orgullosa, pues además pudo cambiar su manera de pensar en torno a aspectos muy específicos, como el hecho de que en el pasado no concebía su vida divorciada. “Estoy en un momento súper pleno de mi vida… Ahora que estoy divorciada, ahora que estoy sola… Creo que pocas veces en mi vida me he sentido tan plena. Entonces hay un chip que nos meten en la cabeza que nos engañan. No necesitas estar casada, tener una familia, tener un novio o tener el mejor trabajo o tener el mejor cuerpo, o ser la más joven para ser la más feliz…”, confesó en entrevista para el canal de YouTube de Angie, Mel y Oli.