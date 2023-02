Como nunca antes, Paola Rojas recuerda su noviazgo con Poncho Vera

Paola Rojas ha aprovechado los últimos meses para enfocarse en su propio bienestar y cumplir aquellos sueños que había guardado en el baúl debido a su ajustada agenda laboral, que en recurrentes ocasiones la llevó a una autoexigencia desmedida. El inesperado giro que dio su vida en el plano laboral tras su salida del noticiero que conducía en Televisa le ha permitido conocerse mejor a sí misma, viajar a diferentes partes del mundo y pasar más tiempo con sus amigos e hijos, Paulo y Leonardo, fruto de su antiguo matrimonio con el ex futbolista Luis Roberto Alves Zague. Ha sido en esta nueva etapa, en la que ha atravesado por un mar de sentimientos encontrados, que la periodista se ha abierto de capa sobre distintos temas del corazón y recordado algunos capítulos de su pasado amoroso, entre ellos su noviazgo con Poncho Vera.

Durante una emisión del programa Netas Divinas, la conductora contó detalles de su relación con Poncho, al que conoció en su juventud mientras hacía sus pininos en una estación radiofónica: “Esta es una anécdota de hace muchos años cuando trabajaba en radio, que era muy chavita… Con Poncho Vera, hacíamos radio, bueno éramos varios, pero Poncho y yo fuimos novios muchos años, como tres”, reveló al ser cuestionada si alguna vez se había enamorado en el trabajo.

La comunicadora negó de manera tajante haber mantenido su noviazgo con Poncho en secreto: “La verdad es que no. ¿Qué iban a prohibir si el jefe era El Burro Van Rankin? ¿Cómo iba alguien a prohibir en ese contexto?”, mencionó en un tono bromista dejando claro que nunca fue su intención esconderlo, “No para nada, cero lo ocultamos”.

Al hablar de su ruptura con el conductor de Sale el Sol, Paola reflexionó acerca de la incomodidad que puede suscitar terminar con una pareja que trabaja en la misma empresa que tú: “Cuando estábamos juntos diseñamos y desarrollamos un piloto, una propuesta para un programa en Telehit, que era de parejas. Era básicamente para enlazar a parejas o, para quien ya tronó, que se mandaran el mensaje tipo la canción de Shakira, para desquitarse y tal, entonces se llamaba, yo todavía le puse nombre y apellido, ‘Encuentros cercanos de cualquier tipo con cualquier tipa’”.

Paola señaló que apenas comenzaban a grabar el reality cuando ella y Poncho decidieron ponerle fin a su historia: “Aprobaron el programa, lo empezamos a hacer y cuando llevaba poquito tiempo al aire tronamos él y yo, entonces imaginate hacer con tu ex novio, pero que además acabas de tronar, un programa de amor y desamor. Fue chistoso”. Finalmente, la periodista demostró que sólo conserva recuerdos positivos de su ex, pues cuando Natalia Téllez le preguntó cómo se portó con ella, Paola respondió, sin dudar, que el conductor es “un tipazo”.

Siguiendo la misma estela que Paola, Natalia habló de su propia experiencia sobre lo complicado que es trabajar con una pareja, que eventualmente se convierte en el ex: “Yo sí me enamoro mucho, la verdad”, comenzó diciendo, “Me pasó que en los primeros proyectos que hice, que era Palabra de Mujer, me quedé en el personaje de la hija de Yadhira Carrillo y después (me dijeron) ‘Necesitamos al que salga de tu novio’, entonces castearon entre ellos a Osvaldo de León, que era mi novio en el momento”.

La actriz contó que hizo de todo para que Osvaldo se quedará con el papel: “Literal hice el casting mal con todos los chicos, así de que los diálogos flojos, cero química, muy a propósito (...) entonces se quedó el de mi novio. Salíamos de pareja (en la telenovela) y en medio de la novela cortamos, pero además estábamos chavitos y cortamos horrible”.

