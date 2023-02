Erik Rubín pone un alto a los rumores en torno a su vida personal: 'Señores, es un show'

En medio del revuelo mediático que ha causado la reciente confirmación de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, no han tardado en surgir algunos rumores en torno a esta situación, a pesar de que los involucrados se han encargado de dejar en claro que su separación se ha dado en buenos términos y bajo el amor que siempre se han tenido y que seguirán sintiendo, descartando cualquier factor externo a su relación. Es por eso que tanto Andrea como Erik no han tardado en pronunciarse respecto a todo lo que se ha dicho alrededor de su separación, especialmente en el caso del cantante, quien en los últimos días se ha visto involucrado en algunos rumores con sus compañeros del 90s Pop Tour, 'Apio’ Quijano, integrante de Kabah, y Melissa López de JNS -quienes han mostrado ya su postura-. Es por eso que el intérprete no ha tardado en abordar estos dichos, poniendo así un alto a todas las especulaciones y evitando también algunos malentendidos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Erik compartió un reel en el que se dejó ver sumamente molesto ante la ola de rumores, cuestionamientos y comentarios que se han dado a raíz del anuncio de su separación de la presentadora de Hoy, y en el que en un tono irónico se refirió a las especulaciones que lo relacionan con su compañero de trabajo. “Oigan, es ¿neta? Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el ‘Apio’, porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos y hacemos como que nos besamos. Señores es un show”, expresó el cantante con un tono serio, dejando en claro que todo lo que sucede arriba del escenario es parte del espectáculo.

De hecho, Erik resaltó el hecho de que el cantante de Kabah no solo comparte esa cercanía con él, pues recordó que con Benny Ibarra sucede lo mismo. “Es algo que el mismo ‘Apio’ en algún momento también lo hace con Benny (Ibarra), se acercan, se tocan, se abrazan. Es algo que hacemos entre nosotros los intérpretes, los cantantes”, dijo Rubín, reiterando que todo lo que hacen en el show es solo para entretener a su público.

VER GALERÍA

Finalmente, el intérprete recordó que sucedió lo mismo hace algunas semanas con Melissa López, integrante del grupo JNS, con quien Erik fue relacionado por algunos de sus seguidores debido a la química que mostraron durante una de sus presentaciones. “Sucedió lo mismo con mi compañera Melissa, hace unos meses, igual, nos acercamos, cantamos, nos abrazamos. Y entonces ya, seguro tienen algo que ver. Me queda claro que hay gente muy idiot*”, concluyó de manera contundente.

Lo que ha dicho Andrea sobre estos rumores

Con la sinceridad que la caracteriza, Andrea Legarreta se dio un momento para poder platicar con la prensar y fijar una postura respecto a los rumores que han surgido a raíz de su separación con Erik Rubín, específicamente a los que relacionan a su exesposo con sus compañeros de trabajo. “Es absurdo, es que me parece que hay gente que es muy mala, me parece que hay gente muy cruel, sin empatía. Respeto muchísimo a la comunidad gay, pero Erik lo que menos tiene es ser gay, o sea, en buena onda, yo quiero mucho al ‘Apio´”, comentó la intérprete en declaraciones retomadas por Ventaneando, en una charla en la que también se refirió a Melissa López, dejando en claro que entre ella y Erik solo hay una buena amistad. “Las cosas que suceden en el escenario, estos momentos de coreografías, de cosas, por Dios, no quieran ensuciar algo donde no”, finalizó.

VER GALERÍA