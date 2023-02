Esmeralda Pimentel posa por primera vez en redes sociales al lado de Jesús Mosquera

Sin duda alguna, Esmeralda Pimentel atraviesa por un momento muy especial a nivel profesional y personal, pues la actriz no podría estar más contenta con todo lo que está sucediendo con su carrera, ahora que se encuentra en España, donde ha desarrollado varios proyectos como la serie Montecristo y la cinta En Otro Lugar. Además, en el plano sentimental, se rumora que Esmeralda lleva algunos meses saliendo con el actor Jesús Mosquera, una relación que ha querido mantener lejos de los reflectores, pues aunque en redes sociales ha dado algunas pistas sobre lo que está sucediendo en su vida a nivel personal, nunca se había dejado ver en compañía del guapo actor. Sin embargo, este fin de semana la intérprete finalmente se ha dejado ver al lado de Jesús de lo más feliz, aprovechando que este sábado 25 de febrero se encuentra de celebración por el cumpleaños 30 del exfutbolista, una ocasión en la que Esmeralda no ha perdido la oportunidad de felicitarlo y de compartir la primera fotografía a su lado.

A través de su perfil de Instagram, Esmeralda compartió una fotografía en la que aparece de lo más feliz al lado de Jesús, los dos abrazados y el besando discretamente la mejilla de la actriz. Al pie de la imagen, la protagonista de telenovelas como Enamorándome de Ramón escribió un breve mensaje de felicitación para su galán, deseándole lo mejor en esta nueva vuelta al sol. "¡Felices 30s Chuchibiri!", comentó la intérprete emocionada.

Como era de esperarse, la publicación ha generado todo tipo de reacciones entre sus fans y amigos, quienes no han dejado de celebrar que la actriz se encuentre en medio de un momento tan especial. Sin embargo, la respuesta que más ha llamado la atención fue la de su novio, quien conmovido ante el gesto de su amada respondió: "Gracias por tanto, cielo".

Cabe destacar que Jesús Mosquera retomó la publicación de Esmeralda en sus propias redes sociales, donde compartió la fotografía que ha causado revuelo entre sus seguidores a través de sus historias de Instagram, musicalizando su historia con la canción Mi Estrella Blanca de Fondo Flamenco, específicamente la estrofa que dice: "La que será mi futura esposa, la madre de mis tres hijos", dejando en claro así lo mucho que le ilusiona el futuro al lado de ella.

Lo que piensa del amor

Si bien, el amor es un concepto que tiene muchas caras, al menos para Esmeralda Pimentel las cosas están muy claras en ese terreno. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que dejó en claro qué es lo que espera sobre el amor y si está dispuesta a reencontrarse con el amor. “Siempre estoy abierta al amor en todas sus formas: en la amistad, en la familia, en el trabajo, en la pareja. La verdad es que nunca he buscado el amor. Este llega cuando tiene que llegar, no hay que buscarlo…”, explicó en mayo pasado durante una entrevista concedida a TVyNovelas, haciendo evidente la actitud positiva con la que asume esta circunstancia de cambios en su vida, una etapa de la cual atesora importantes lecciones.

En esa plática, Esmeralda fue más allá al revelar algunas de las cualidades o requisitos que debe cumplir su futuro galán. “Yo me dejo sorprender, pero debe ser inteligente y me tiene que hacer reír…”, explicó. Por otro lado, la intérprete confesó que ha sido el reconocimiento de su sensibilidad y vulnerabilidad lo que le ha permitido tener un acercamiento y apertura favorable con los otros. “Soy una persona muy de corazón, me encanta acercarme a las personas, conocer a la gente, confío mucho y por eso he tenido muchos aprendizajes”, dijo en su charla con el medio antes citado, aunque siempre reservada sobre este ámbito de su vida.

