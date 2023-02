Tras la polémica, Selena Gomez se toma un descanso de las redes: 'Estoy un poco grande para esto'

Los recientes desencuentros que involucraron a Selena Gomez, Kylie Jenner y Hailey Bieber es una prueba de que el mínimo gesto o comentario en redes sociales puede convertirse en apenas una chispa capaz de encender la mecha de cualquier escándalo, incluso aunque los implicados desmientan una y otra vez los rumores. La serie de intercambios se suscitaron a partir de un video en el que la cantante muestra los resultados de un arreglo estético: “Accidentalmente laminé mis cejas demasiado”, comentó en TikTok. Tres horas después la menor del clan Kardashian-Jenner subió una fotografía a sus historias de Instagram en la que parecía referirse a sus propias cejas, la comunidad de internet no tardó en asociar ambas publicaciones y señalar a Kylie de burlarse de Selena. Ambas celebridades negaron tener una enemistad, pero un nuevo comentario que aludía a Taylor Swift avivó la polémica, lo que llevó a la actriz a anunciar su retiro temporal de las social media.

En medio del drama, Selena regresó a TikTok en un live en el que expresó lo agradecida que se siente por las personas que forman parte de su vida, incluidos sus incondicionales seguidores. “Estoy muy feliz. Me siento bendecida porque tengo los mejores amigos, los mejores fans de todo el mundo y no podría estar más feliz”, mencionó antes de mandar un mensaje body positive, “Me encanta cómo soy, no me importa si soy grande, si no lo soy, no me importa. Amo quien soy”.

Finalmente, la intérprete de Lose You To Love Me dio a conocer que se alejará de las plataformas por un breve tiempo. “Y sí, me voy a tomar un descanso de las redes sociales porque todo esto es un poco locura. Tengo 30 años, soy demasiado mayor para esto, así que… ¡pero los quiero mucho! Los veré más temprano que tarde, sólo voy a tomarme un descanso de todo”, añadió la cantante, que se ha convertido en ‘la reina de Instagram’ con 384 millones seguidores, desbancando a Kylie (que suma 380 millones).

La transmisión en vivo de Selena llega poco después de su última reacción en TikTok, que consistió en comentar un antiguo video en el que Hailey, esposa de su ex novio Justin Bieber, hace un controversial ademán al escuchar el nombre de Taylor en una premiación. Al ver esta escena, la protagonista de Only Murders in the Building escribió lo siguiente: “Lo siento, mi mejor amiga es y continúa siendo una de las mejores que hay en este juego”, una clara declaración de apoyo a Swift.

Selena está presente en prácticamente todas las plataformas de moda; sin embargo, ha sido TikTok en donde ha encontrado un sitio por medio del cual conectar con su público y llevar al plano social su filosofía de vida, algo que ya hace con WonderMind, una página web que fundó junto a su mamá Mandy Teefey y su amiga y empresaria Daniella Pierson para ofrecer información respecto a la salud mental: “Es muy importante tener lugares donde las personas puedan reunirse y comprender que no están solos”, indicó el año pasado durante el lanzamiento de la empresa.

La cantante explicó en una entrevista con Good Morning America cómo alejarse de la comunidad virtual ha sido beneficioso para su aptitud mental: “Mi vida cambió por completo”, confesó a principios del 2022 tras más de cuatro años de ausencia, “Soy más feliz, estoy más presente, conecto más con la gente. Entiendo lo poderoso que es internet, y en muchos sentidos ha hecho las mejores cosas para el mundo. Pero para mí, las noticias que son realmente importantes las obtengo a través de las personas de mi vida”.

