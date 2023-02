Ale Capetillo cuenta cómo recibieron sus papás a su novio en su visita a México

Hace unos días, Ale Capetillo, una de las hijas mayores de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, sorprendió a sus seguidores en Instagram al dar a conocer que, por tercera ocasión en lo que va de este 2023, estaba viajando a México; sin embargo, en esta ocasión no visitó nuestro país sola, lo hizo de la mano de Nader, su novio desde hace un año. Por primera vez, la influencer llegó a tierras mexicanas con el joven libanés del que se enamoró en Madrid, ciudad en la que vive desde hace dos años. Esta mañana, la joven promovió una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde una de los cuestionamientos más recurrentes era saber cómo habían reaccionado sus papás al conocer a Nader.

Emocionada por compartir con sus fans detalles de su estancia en nuestro país, comentó: “La pregunta del siglo, tal cual esta es la pregunta del siglo”. Para sus seguidores era importante saber si Nader había conquistado a Biby y a Eduardo quienes, según contó Ale, conocieron a Nader desde hace varios meses a través de Facetime; sin embargo, durante este viaje fue que pudieron verse cara a cara: “¡Lo aman!”. Ale reconoció que la simpatía de su novio hizo que sus papás lo aceptaran en la familia de inmediato: “Lo aman, porque Nader es un gran, gran, gran chico. Lo quieren mucho, porque al final del día yo estoy muy feliz con él y más allá de eso, él como persona, es una gran persona”, explicó sobre este tema.

En esta dinámica, Ale también reveló cuál es la verdadera razón de este viaje a México, pues ya muchos de sus seguidores estaban especulando sobre un posible compromiso: “Literal el 2023 fue una bomba de energía de decir: ‘Necesitas regresar a México’. Todo lo que no viajé un año y medio, que tanto me quejaba, el 2023 fue como recompensa de regresar a México, tres veces, en enero y febrero, pero sí, por familia, por trabajo, ahorita vine a una boda de una de mis mejores amigas que se casa. La verdad estoy muy agradecida de que la vida me haya dado la oportunidad de venir tanto”, puntualizó la influencer. Después de que en Año Nuevo, Nader no pudo viajar con ella, porque estaba en Líbano con su familia, para la boda de su amiga sí la pudo acompañar.

Entre los cuestionamientos que le enviaron sus seguidores, le preguntaron por qué decidió comenzar una relación con alguien de otra cultura, a lo que respondió: “El amor para mí no es un reglamento. No tienes que acabar con alguien sólo porque sean ‘de la misma cultura’. Para mí el amor es encontrar a alguien que comparte los mismos valores y principios que tú. Aceptarlo y aprender de las diferencias que cada quien aporta a la relación, eso no sólo hace crecer como pareja, sino como individuo. Aprender a aceptar diferencias te hace crecer 1000 y no hay nada más divertido que ambos nos presentemos nuestras culturas”, explicó en una de sus historias.

Un libanés en México

Desde que abordaron el avión rumbo a México, Ale Capetillo comenzó a compartir con sus seguidores detalles de la visita de Nader a nuestro país. De entrada, la pareja fue recibida por Pau Capetillo en el aeropuerto quien los llevó a comer a Polanco. De acuerdo con el joven, la Ciudad de México le ha parecido muy similar a Líbano: “Me siento como en casa”, comentó en español tras su visita a un restaurante en la zona de Polanco. Después de convivir con su cuñada, a quien ya había conocido en Madrid, se reunió con el resto de los Capetillo, incluido Eduardo, el hermano de su novia. Aunque se la está pasando de maravilla, debido al jet lag, el novio de Ale comenzó a sentirse mal, por lo que tuvieron que tomarse un día de descanso: “Se siente mucho mejor, ya que me tiene de enfermera”, comentó hace unas hora la influencer.