Ahora que estudia actuación, Paula Levy confiesa que se inspira en su mamá: ‘Es súper bonito verla’

Hace apenas un mes Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) para iniciar con su preparación como actriz. Convertida en la única de los tres hijos de la protagonista de La pícara soñadora en seguir su legado actoral, Paula concedió una sincera entrevista a la cámara de Hoy en la que reconoció que, con su ingreso a la escuela de Televisa, se ha dado el tiempo de ver algunas escenas de su mamá que le han servido de inspiración. Emocionada por esta nueva etapa que está comenzando, Paula admitió que ha sido muy especial recorrer los pasillos de la televisora donde su mamá construyó su exitosa carrera, tanto como actriz, como conductora.

En esta conversación, Paula reconoció que, aunque siempre le llamó la atención la actuación, en un principio no se animaba a dedicarse por completo a esta profesión por miedo a las comparaciones: “Justo me había cerrado mucho a eso por el mismo tema de que mi mamá fue una actriz súper querida y reconocida, pero como que siempre me picó la espinita, dije: ‘Lo voy a intentar’ y ya, estoy aquí”, comentó sincera. La nieta de Talina Fernández dio a conocer que, como el resto de los alumnos del CEA realizó una audición para aspirar a un lugar en el curso: “Hice el casting, quedé, bendito sea Dios y estoy echando todas las ganas, la verdad, me está encantando”, explicó.

Mientras su mamá saltó a la fama con sus protagónicos, en los que su ternura natural la colocó en el gusto del público, Paula confesó que ella quiere probar todo tipo de papeles: “Me llama la atención de todo, desde la mala de la telenovela y meterme en el papel o hacer cine de arte así súper profundo, que no se entiende”, explicó. Inspirada por el talento de Mariana Levy, añadió: “Me encantaría, de alguna manera, seguir sus pasos”. Paula reveló que, como parte de sus estudios ha estado viendo algunas escenas de su mamá como actriz: “Es súper bonito verla”, dijo. Además, resaltó lo especial que ha sido estudiar en el mismo espacio donde su mamá construyó su carrera: “Es súper emotivo sentirme aquí donde ella estuvo, donde ella creció tanto es súper bonito”, detalló.

Durante esta entrevista, Paula contó que, antes de ingresar al CEA le contó a su abuelita, Talina Fernández, quien se mostró muy emocionada de saber sus planes profesionales: “Sí, es mi abuela, obviamente estoy en contacto con ella, quizá ahorita no estamos tan cerca, porque yo estoy ocupada con mis clases y los fines de semana tengo muchas cosas qué hacer, leer muchísimo. Pero yo le mandé mensaje, le platiqué que iba a estudiar y me deseó toda la suerte del mundo, tengo de hecho una comida pendiente con ella para que me platique toda su experiencia y me dé los mejores consejos”, comentó la joven quien, en enero pasado, celebró su cumpleaños número 21.

Un sueño de toda la vida

Hace un mes, durante el recorrido de la nueva generación del CEA a Televisa, Paula Levy conversó con el periodista Edén Dorantes a quien le confesó que la actuación siempre fue una profesión que llamó su atención: “Sí, toda la vida, pero no me había atrevido, pero ya, ahora sí a dar el aventón”. En esa charla, habló del tiempo en que durarán sus estudios en el CEA: “Son tres años, va a estar padrísimo, tengo que estar enfocada, porque es algo de tiempo completo, estar enfocada para seguir mi pasión”. La joven contó que, con su ingreso a la escuela de actuación, también comienza su vida independiente: “No, sola, siempre llega el momento en el que tienes que dar el salto a tu independencia para valerte por ti mismo, es complicado, pero estoy agradecida, porque hay gente que me está ayudando para hacer esto posible, porque ahorita no estoy pudiendo trabajar”, finalizó.