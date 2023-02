Humberto Zurita sobre la relación que lleva con las hijas de Stephanie Salas: ‘Me llevo muy bien con ellas'

A inicios de febrero, por segunda ocasión, Stephanie Salas y Humberto Zurita visitaron el Valle de Guadalupe, el mismo destino al que viajaron por primera ocasión juntos en septiembre pasado cuando, la cantante y sus dos hijas se sumaron a la escapada que Sebastián Zurita, hijo mayor del actor, le organizó a su papá para celebrar sus 68 años de edad. En medio del romance que están disfrutando los actores, la prensa mostró curiosidad por conocer cómo se lleva Humberto con Michelle Salas y Camila Valero, hijas de Stephanie quienes también formaron parte del festejo de la intérprete de Ave María en Ensenada.

Después de que Michelle y Camila utilizaron sus cuentas de Instagram para compartir algunos detalles del festejo de su famosa mamá en aquel destino, donde también vimos a Humberto Zurita, los medios de comunicación abordaron al histrión a su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México hasta donde acudió en compañía de Stephanie Salas con quien se encuentra compartiendo créditos en teatro: “Andamos con la gira de Papito Querido, ahorita vamos a León, ahí los esperamos”, comentó a las cámaras de Ventaneando. Durante esta entrevista, Humberto Zurita fue cuestionado sobre el festejo de cumpleaños de su novia, donde lo vimos compartir con las hijas de la cantante: “Sí, muy bonita”, dijo sobre su relación con ellas.

El actor reconoció que se lleva de maravilla con Michelle Salas y con Camila Valero: “Buenísima. Me llevo muy bien con ellas”, comentó el actor quien, desde que comenzó su relación con Stephanie admitió que ver el papel que ejerce su novia como mamá, así se lo contó Zurita a Pati Chapoy en Ventaneando: “Yo un día le dije: ‘Tu valor como mujer está en tus hijas’. El valor de las madres y de los padres está en nuestros hijos. Cuando tú ves a Mich y Camila, son dos niñas preciosas, hermosas, que hablan idiomas, muy bien educadas y eso es el reflejo de ella y eso me empezó a interesar mucho de ella y el cariño que le tengo de años”, comentó en aquella ocasión.

Hace un par de semanas, durante un evento de Tiffany & Co, Camila Valero y Sebastián Zurita, hija de Stephanie Salas y Humberto Zurita, respectivamente, coincidieron sobre la alfombra roja donde ambos fueron cuestionados sobre la relación entre sus papás. Encantada viendo a su mamá enamorada, Camila reconoció: “Sí claro, estoy muy contenta de verla feliz y de verlo feliz también a él”, comentó Valero en su encuentro con los medios de comunicación. Por su parte, Sebastián comentó: “Lo que más quiero es que mi papá sea feliz, lo amo, lo adoro, quiero que viva una vida plena, tanto profesional, como sentimentalmente y creo que eso es lo que más nos emociona a mi hermano a mí”, comentó Sebastián.

La convivencia entre sus hijos

A mediados de enero, Humberto Zurita, compartió en entrevista con el periodista Edén Dorantes, detalles de la convivencia que ha habido entre sus hijos y las hijas de Stephanie Salas: “La primera vez que nos juntamos era mi cumpleaños, Sebastián me organizó una cosa en el Valle de Guadalupe y me dijo: ‘Va a venir Stephanie, me imagino, y va a venir Michelle también y también va Camila’”, contó el actor. Durante ese encuentro, los chicos recordaron sus memorias de infancia, ya que se han conocido desde siempre, explicó Stephanie: “Ahora que se encontraron veían sus fotos de chiquitos… es inevitable. Mis hijas adoran a Humberto, Michelle lo conoce desde hace mucho tiempo, Camila recién lo conoce y lo adora. Contentos, son los hijos y no se les impone nada, si quieren bien y si no, también”.