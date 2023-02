Galilea Montijo y el ultimátum que puso por un ex: 'O el señor o yo' La tapatía reveló que eso ocurrió con un ex colaborador del programa Hoy

En sus años de trayectoria como conductora del programa Hoy, Galilea Montijo tiene varias anécdotas qué compartir de su tiempo en el foro del matutino más importante de Televisa. Una de ellas, la de la ocasión en la que se enamoró de uno de los ex colaboradores de la emisión, experiencia que al inicio fue del todo romántica y que después se transformó en una situación incómoda. Sincera como suele ser al abordar aspectos de su vida personal, la guapa tapatía habló de ese instante en el que incluso tuvo la necesidad de poner un ultimátum, pues la presencia de su ex ya no le permitía permanecer tranquila. Por fortuna, todo resultó favorable para ella, cerrando así un capítulo del que hoy habla con total apertura.

Galilea tocó el tema de ese fallido romance durante el programa de Netas Divinas, del cual es conductora, al ser cuestionada por sus compañeras de emisión sobre si alguna vez se había enamorado en el trabajo. Con toda franqueza, la presentadora respondió de manera afirmativa, relatando un poco de lo que sucedió. “En su momento, sí, en el programa Hoy anduve con un colaborador. Afectó mi trabajo hasta que habló. Porque terminamos mal, comenzó a hablar el caballero de mí, entonces ahí sí yo me puse y dije: ‘O el señor, o yo’…”, contó Montijo, aunque sin revelar la identidad de ese exnovio con el que las cosas no resultaron como ella lo esperaba. Sin embargo, trató de sobrellevar la situación por un tiempo.

Al ahondar en los detalles, Galilea recuerda cómo llegó un instante en el que tuvo que poner un límite, pues en medio de las diferencias con su ex, ambos solían coincidir cada mañana en Televisa, frente a la nula posibilidad de que existiera una tregua. “Hasta que dije: ‘La próxima semana viene el señor, yo no vengo’. Entonces sí fue una cosa, no de que lo corran, porque yo nunca he sido de esas…”, dijo en otro momento de su reveladora charla, mientras las demás conductoras; Paola Rojas, Daniela Magun, Consuelo Duval y Natalia Téllez escuchaban con atención, haciéndole algunas preguntas relacionadas con ese capítulo de su vida del que nunca antes había hablado públicamente.

Finalmente, Gali, evocó el sentimiento que le provocaba toparse con su ex en las instalaciones de Televisa, aunque por fortuna para ella eso duró tan solo un periodo corto. Fue a partir de ese momento que tuvo clara una cosa; no involucrar amores con el trabajo, según confesó. “Se volvió muy incómodo. Porque siguió yendo como varios mesecillos, porque yo la verdad no me quería meter. De hecho él entraba al foro y yo me salía y era como de: ‘Le quiero pegar y seguramente él a mí’. Pero sí fue muy incómodo y desde entonces dije: ‘Qué flojera trabajar con alguien y estar viéndolo todos los días’…”, explicó Montijo.

Su esposo quiere mantenerse lejos del medio

Con el paso del tiempo, Galilea Montijo tuvo la fortuna de enamorarse. Su camino coincidió con el de Fernando Reina, quien según afirma prefiere mantenerse lejos de los reflectores. Así, mientras ella se dedica al espectáculo, él se desempeña como político, ambos desenvolviéndose en sus respectivos entornos. “Siempre he sido muy noviera y siempre he pensado, y siempre pensé que sí, que qué flojera andar con alguien en el trabajo. Es que siento que es muy complicado. Gracias a Dios, Fer no tiene nada que ver con este medio, de hecho hasta me pide, por favor: ‘No quiero salir en ningún lado, no quiero saber nada de esto’. Ya de hecho Mateo escucha tanto que hasta Mateo me dice: ‘Yo no quiero saber’…”, confesó.

