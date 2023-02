La nueva regla en Miss Universo que podría poner a México en jaque

Fue apenas en enero pasado que se eligió a la Miss Universo reinante, se trata de la estadounidense R'bonney Gabriel, quien se ha visto envuelta en la polémica desde que fuera coronada Miss Estados Unidos. Pero esto no ha sido lo único que ha acaparado los titulares, pues Anne Jakrajutatip, la nueva dueña del certamen, ha dejado claro que tiene muchos planes e iniciativas para llevar a la competencia por el camino que considera más apropiado. Ante esto, la propia Lupita Jones, quien fuera Miss Universo en su momento y que desde entonces se ha dedicado a la organización del concurso que se realiza en nuestro país para enviar a la seleccionada mexicana al certamen, ha dado su postura, pidiendo que se escuche a los organizadores de los distintos países en medio de estos cambios. Es con esto en mente que, ahora se reporta un cambio que alteraría también el formato de cómo se selecciona a la afortunada que representa a México en dicho escenario.

Según se reporta, en un video, la misma Anne habría explicado que el certamen de selección que realice cada país debe estar destinado únicamente para enviar una representante a Miss Universo y que no podrá usarse para tener competidoras en otros procesos, como sucede en México cuando se trata de Miss Mundo, por ejemplo. “Anteriormente, muchos países realizaron concursos relacionados con la marca Miss Universo, pero aun así enviaron a las finalistas a otros concursos de belleza. Ahora, que Miss Universo es propiedad del grupo JKN Global Group, esto ya no sucederá”, se reporta dijo a través de un video que fue compartido por la plataforma Missossology a través de sus redes sociales el pasado 21 de febrero.

“Preferimos tener solo 1 escenario, para 1 concurso de belleza, ninguna otra marca puede involucrarse en el mismo escenario”, en el video de la conferencia, se escucha a Anne ejemplificar el que la ganadora va a Miss Universo, pero las semifinalista a otros certámenes. “Respeto el trabajo de los últimos 20-30 años, admiro lo que han hecho, pero este es el principio de la compañía, de la organización, que debemos ganar el respeto y debemos ser la prioridad”, se le escucha decir.

Las primeras bajas ante los cambios

Ha habido ya quien no ha estado conforme con los cambios que se están haciendo en el concurso, como es el caso de los organizadores de Ghana y Belice, quienes a través de comunicados han dado a conocer que no seguirán participando con Miss Universo. Ha de recordarse que también están revisando a los organismos vinculados con cada país y que otros pueden ser seleccionados para que dichas naciones no se queden sin representantes.

La respuesta de Anne

Incluso antes de que se diera a conocer esta nueva determinación, ya se había dado la baja de aquellos países. Ante esto, Anne tomó su cuenta de Instagram para compartir su postura. “Parece que hubo confusión en la traducción e información. La solicitud de inscripción tenía como propósito dar voz y representación a los directores actuales. Una manera en la que pudieran hablar la verdad sobre lo que creen que sus negocios valen. Vi algunas noticias falsas, drama distribuyéndose, además de algunos comentarios graciosos y duda sobre cómo alguien puede criticar algo sin tener la información correcta o sin entrevistar a nadie en la organización. ¿Desde cuándo Miss Universo dijo que la inscripción se trataría de la mayor cantidad de dinero? ¡No me hace ningún sentido y no es mi integridad hacerlo así! Respeto a todos los que siempre han apoyado a Miss Universo y me encantaría animar a todos a escuchar antes de hacer un juicio. Estaré en Malasia e Indonesia desde el viernes 17 en adelante. A la organización le encantaría dar transparencia, y definitivamente le encantará responder sus preguntas. ¡Gracias con amor!”.

