Sasha Sokol: 'Que los casos de abuso se traten con seriedad'

Hablar de su pasado no fue sencillo, pero nada detuvo a Sasha Soköl a la hora de tomar la decisión de revelar detalles de la época en la que sostuvo una relación sentimental con el productor Luis de Llano, esto cuando ella tenía 14 años y él 39. Con la disposición de dar seguimiento a una denuncia legal por ese caso, también se ha sentido libre de alzar la voz siempre que sea necesario, sobre todo cuando surgen comentarios ligados a su persona. Recientemente, un actor emitió declaraciones de supuestos acontecimientos que ocurrieron años atrás en la vida de Sasha, por lo que ella se ha pronunciado para exigir respeto y pedir que se asuma con responsabilidad lo que se dice de los demás.

Fiel a mantener la constante comunicación con sus seguidores, Sasha acudió a sus redes sociales para pronunciarse sobre los comentarios en los que la mencionan, aludiendo de manera indirecta a esta situación que considera inapropiada por la forma en que ha sido abordada. “Hago un llamado a que los asuntos de abuso se traten con seriedad…”, dijo contundente en las primeras líneas de su mensaje publicado en Twitter, el cual llamó la atención de los usuarios que le han manifestado su respaldo. Bajo esta dinámica, la cantante ha dado muestra de lo importante que es poner un alto a quienes opinan sin tener el tacto suficiente, pensamiento que apoyan algunos de sus amigos famosos, como Vanessa Bauche, quien de igual manera se solidarizó con ella lamentando lo ocurrido.

Sasha decidió ahondar en su postura, poniendo de frente el respeto que debe existir ante los comentarios relacionados con otras personas. Sin referirse directamente a lo dicho sobre ella, agregó en su texto: “Sorprende la irresponsabilidad de quien se atreve a hacer declaraciones de esa naturaleza. Basta de frivolidad y ligereza en temas tan serios. Es importante subir el nivel de la conversación”, finalizó la intérprete, quien a lo largo de estos meses ha permanecido muy activa al pronunciarse sobre aspectos que considera importantes, pues desea sentar un ejemplo entre quienes han atravesado por situaciones similares a las de ella.

La denuncia de Sasha Soköl

Ha transcurrido casi un año desde que Sasha Soköl habló del momento en el que ella y Luis de Llano mantuvieron una relación sentimental. La cantante lamentó haber sido víctima de abuso por parte del productor televisivo, quien en su momento negó esas afirmaciones. Así mismo, la también actriz confirmó, a través de su equipo, que procedió legalmente, aunque los avances de este proceso se mantienen bajo reserva. “El equipo legal que la representa inició una acción civil por daño, fue admitida a trámite y el señor de Llano ya fue notificado. En la demanda se solicita que los tribunales declaren que existieron conductas ilícitas por parte del señor de Llano, quien promovió e inició una relación romántica con ella cuando era una niña de 14 años de edad”, se lee en un comunicado dado a conocer por Soköl en julio de 2022.

Del mismo modo, meses después, Sasha expresó su sentir ante la situación, confiada en que de alguna forma las cosas resultarán favorables para ella. “Confió que sí se va a ver a hacer justicia, lo único que estoy buscando es que se estabilice la verdad, que me ofrezca una disculpa, me parece que es lo mínimo que se puede pedir”, dijo en una charla con el programa televisivo Despierta América. Sobre la compensación económica que solicita, la cantante dijo: “El monto no es para mí, el monto es para una asociación con la que firmé un convenio en el que se entrega el 100%, esa asociación se llama ADIVAC y creo que es importante que haya un monto”, señaló.

