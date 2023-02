¡Él es Phoenix! Paris Hilton y su esposo Carter Reum presentan a su bebé

Para sorpresa de sus más de 22.3 millones de seguidores, esta tarde, Paris Hilton presentó a su pequeño hijo Phoenix a través de dos entrañables fotos de las que destaca, el primer posado familiar junto a su esposo, el empresario, Carter Reum, y otra, en la que aparece ella derrochando ternura mientras carga a su recién nacido. Justamente un mes después de haber anunciado la llegada de su primer hijo, Paris celebró los primeros 30 días de su bebé, presentándolo en redes sociales, mismo medio a través del cual ha ido compartiendo detalles en torno al nacimiento del niño que, apenas ayer, reveló, se llama Phoenix.

En menos de una hora, Paris Hilton provocó la reacción de más de medio millón de sus seguidores que le dieron like a las primeras imágenes del bebé: “¡Baby Phoenix! Todo nuestro mundo”, escribió la socialité como descripción de estas dos fotos que se convertirán en uno de los recuerdos más especiales de los primeros días de vida del pequeño Phoenix. En estas instantáneas, el bebé aparece con un mameluco blanco y un gorrito a juego, en ambas fotos, el niño aparece en los brazos de sus mamá quien, tras su nacimiento, reconoció que su llegada es un sueño hecho realidad, tras un largo camino buscando convertirse en mamá.

Antes de compartir la primera foto de Phoenix con sus seguidores, Paris compartió con su audiencia en su podcast This Is Paris, el especial significado que eligió para su primogénito, un nombre usado para llamar a una mitológica ave inmortal y que también es el nombre de la capital de Arizona. En este episodio, la empresaria también dio a conocer que Barron es el segundo nombre de su bebé, un gesto con el que le hace un guiño a su abuelo paterno, el fallecido Barron Hilton, co-presidente de la cadena de Hoteles Hilton, quien lamentablemente murió en septiembre del 2019: “Él siempre fue mi mentor y lo admiraba mucho. Éramos muy cercanos y lo extraño todos los días, así que realmente quería honrarlo teniendo su nombre en el nombre de mi primer hijo”, explicó Paris.

Paris le compartió a sus seguidores que, como sus padres, Richard Hilton y Kathy Avanzino, hicieron con sus hijos, ella quiere que su descendencia lleve nombres de lugares: “Es un nombre que decidí hace años cuando estaba buscando ciudades, países y estados en un mapa, buscando algo que combinara con París y Londres. Quiero que mi hijo crezca sabiendo que el desastre y el triunfo van y vienen a lo largo de nuestras vidas y que eso debería darnos una gran esperanza para el futuro”, explicó. Apenas a inicios de febrero, solo un par de semanas después de haber dado a conocer su debut como mamá, París y su esposo, Carter Reum, desfilaron enamorados sobre la alfombra roja de los Grammy.

La maternidad, un sueño hecho realidad para Paris

Después de compartir con el mundo la noticia de la llegada de Phoenix, Paris Hilton concedió una sincera entrevista a People en Español en la que confesó que convertirse en madre fue un camino muy largo; sin embargo, después de mucho tiempo intentándolo, recibió a su bebé a través de un vientre de alquiler: “Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones explotan de amor por nuestro bebé”, le contó Paris a esta publicación. La empresaria reveló que fue Kim Kardashian quien le aconsejó congelar sus óvulos, un proceso que realizó en el 2020, para realizar una In Vitro: “Estoy feliz de que me haya dicho ese consejo y me haya presentado a su médico”, explicó Hilton durante su participación en el podcast The Trend Reporter with Mara.