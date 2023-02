Danilo Carrera fue atropellado: 'Se las estoy contando de milagro'

Un contratiempo puso en peligro la integridad de Danilo Carrera, quien en días pasados sufrió un accidente al ser arrollado por un automóvil. El actor, actual protagonista de la telenovela El Amor Invencible, habló de lo ocurrido y dio detalles de las heridas provocadas tras el percance, por lo que ahora se recupera de manera satisfactoria, aunque debe usar muletas para favorecer su movilidad. El intérprete también reveló cuál fue la razón por la que logró ponerse a salvo, a pesar de haber sido arrojado varios metros tras el impacto. Esta situación ocurre en medio de sus planes de mudanza a Miami, aunque se ha dejado ver optimista y dispuesto a seguir adelante, pues lo que más desea es poder reunirse con su familia en cuanto concluya sus proyectos en México, algo que lo tiene muy motivado.

Sincero como suele ser, Danilo habló de lo que sucedió, tomándose el tiempo para responder algunas preguntas durante su llegada a las instalaciones de Televisa, la cual llamó de inmediato la atención de los reporteros al verlo caminar con muletas. “Corro por ahí porque es muy seguro. Un taxista no paró en el alto, se lo pasó y pues no me vio por el reflejo del sol que tenía enfrente y me pegó…”, explicó el galán ecuatoriano a las cámaras del programa Hoy, para luego ahondar en su relato sobre lo acontecido ese día en el que por fortuna nada pasó a mayores. “Me pegué contra el parabrisas, se rompió el parabrisas y volé seis metros. La verdad es que estoy bien y se las estoy contando de milagro…”, explicó de muy buenos ánimos.

En su charla, Danilo se mostró agradecido por haber salido librado del accidente, pero sí fue muy puntual al hablar de la principal razón por la que pudo ponerse a salvo. En parte, por una importante habilidad que ha podido desarrollar gracias a sus años de experiencia como actor de telenovelas. “La verdad es que si no fuera porque yo hago mis stunts en las novelas, y cuando me atropellan yo hago la escena, o cuando me avientan por un balcón yo hago la escena no la estuviera contando…”, dijo en otro momento de la plática, en la que expresó su satisfacción porque, pese a lo acontecido, se encuentra bien. “Para lo que pasó es algo mínimo y estoy agradecido de estar bien…”.

Todo indica que el accidente de Danilo Carrera ocurrió previo a las grabaciones de la telenovela en la que participa. Mientras tanto, se recupera de los golpes que sufrió así como de una herida que implicó que fuera cerrada con algunas puntadas. “Está bastante hinchado, no les enseño la espalda porque les da miedo, tengo la espalda morada, tengo todo el brazo raspado, tengo un poco de la mano, si pueden ver ahí como todo. Hubo un corte profundo en el que se perforó piel y se perforó músculo también, entonces me tuvieron que coser músculo y coser piel también…”, explicó el intérprete ante las cámaras, tomando todo con calma.

Su mudanza de México a Miami

Finalmente, el galán de la pantalla chica habló de su inminente retiro del espectáculo, pues su mayor prioridad por ahora es permanecer cerca de sus seres queridos, en especial de su mamá, quien fue diagnosticada con cáncer. “Ya hice todo lo que tenía que hacer en la actuación porque todo lo que tenía que hacer en la actuación era sacar adelante a mi familia. He pagado cuatro universidades de mis hermanos, mi mamá tiene una casa, tiene salud, tiene seguro médico… si dejo de actuar hoy no me va a doler y me voy con mi mamá. Mi mamá está bien, está en un proceso de quimioterapias… está con los mejores doctores hoy en día de los Estados Unidos…”.

