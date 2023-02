Toño Mauri celebra 31 años de feliz matrimonio con Carla Alemán

Si hay una pareja que ha cumplido cabalmente con los votos que se juraron frente al altar, esa es la que conforman Carla Alemán y Toño Mauri quienes este 22 de febrero celebraron 31 años de feliz matrimonio. A través de Instagram, el actor compartió algunos detalles de este aniversario de bodas, una fecha que celebraron en compañía de su familia y un grupo de amigos que se reunieron en el jardín de su casa donde recibieron al Mariachi Gama 1000, encargado de amenizar la reunión en el que la pareja posó enamorada junto a su hijo menor, Antonio Mauri, quien también les dedicó una publicación en esta red social.

En una de las últimas historias de Toño, aparece junto a su esposa, Carla Alemán, disfrutando de su aniversario: “Aquí celebrando 31 años de casados con esta ángel gigante que me mandó Dios ”, se le escucha decir al actor, mientras la mamá de sus hijos comentó: “¡Gracias a Dios!”. En otra parte del clip, Mauri comparte cómo fue el festejo para celebrar este especial día: “Felices, con la familia, con mis hijos, con gente que nos ha querido y nos ha seguido siempre, pero sobre todo gracias a Dios por darme la oportunidad de festejar este día tan maravilloso, 31 años y ojalá que nos deje muchos más. Gracias a Dios por este maravilloso día. Gracias Carla por estos 31 años de casados”.

Por su parte, Antonio Mauri, hijo mayor de la pareja, también recurrió a Instagram para compartir un video del festejo en el que se ve a sus papás bailando a ritmo de mariachi: “No puedo faltar el mariachi para celebrar un aniversario. Hoy estuvo increíble. Felicidades ma y pa por 31 años. Que locura”, se lee en el feed del joven. A esta fiesta también fue convocada Graciela Mauri, hermana del actor quien también estuvo publicando algunos detalles del festejo, como una foto de los esposos sobre la que escribió: “¡Feliz aniversario 31 a la pareja más bonita!”. En las imágenes que circulan en las redes de la familia destaca el momento en el que Toño le cantó, acompañado del mariachi, una romántica canción.

Carla, un ‘ángel’ en la vida de Toño

La fuerza del amor entre Carla Alemán y Toño Mauri se vio reflejada tras la difícil etapa que enfrentaron cuando el actor llegó de urgencia al hospital debido a complicaciones derivadas del Covid. A partir de aquel momento, su esposa se convirtió en su ángel guardián, encargándose de velar por la salud del actor a pesar del pronóstico médico que no era el más alentador: “En los cuatro meses que estuve en coma, le hablaron cuatro veces a mi esposa para decirle que yo no pasaba la noche, para prepararla. Ella jugaba un papel muy duro, porque tenía que darles las noticias a mis hijos, a mis hermanas, a mi mamá, ella tenía que pensar cómo hacerlo. Esa fuerza que tiene Carla me la transmitía. Carla consiguió entrar a verme cuando estuve en coma, como tres o cuatro veces y dice que siempre pedía que se le desapareciera esa imagen de la mente, porque era demasiado fuerte”, le contó el actor a Gustavo Adolfo Infante en entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino.

En aquella conversación, Toño Mauri confesó que su esposa Carla Alemán fue la responsable de que el doble trasplante de pulmón que le salvó la vida se realizara, ya que luego de estar cuatro meses en coma, el estado físico del actor no era apto para recibir una procedimiento médico de esta naturaleza; sin embargo, su “ángel”, como llama a Carla, lo hizo posible: “La única posibilidad que tenía para vivir era un trasplante, pero yo venía muy desgastado del coma. Le dijeron a Carla: ‘No va a poder, porque no tiene la fuerza para soportar una cirugía de trasplante de pulmones, pero bueno, si quiere hacer el intento hágalo’ y Carla dijo: ‘Claro que lo voy a hacer’. Gracias a Carla, otra vez, en tres semanas me fortaleció lo suficiente para que pudiera yo aplicar para el trasplante”, finalizó.