En ¡HOLA! Tania Ruiz: la entrevista más esperada

Fue a finales de enero pasado cuando en primicia ¡HOLA! dio a conocer que Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto habían dado por finalizada su relación en los mejores términos; desde entonces los protagonistas de esta historia han mantenido completo silencio sobre su determinación. Casi cuatro años después de que se les comenzó a ver juntos, la pareja tomó la decisión de tomar caminos separados, llevándose los buenos recuerdos y manteniendo el enorme respeto que caracterizó su relación desde un inicio. Desde Madrid, en donde ahora radica con su hija Carlotta, mientras continúa con sus estudios en Diseño de Interiores, Tania es la protagonista de un excepcional reportaje fotográfico y nos habla con el corazón en la mano en sus primeras declaraciones tras la comentada ruptura, en las páginas de esta edición de ¡HOLA!, que ya está disponible a la venta.

“No hay mejor satisfacción, después de finalizar una relación, que sentir que te has entregado por completo”, nos dice Tania, siempre franca ante esta situación que enfrenta comenzando una nueva etapa en su vida después de cuatro años de relación. Por supuesto, a pesar de que ha tomado con entera madurez el final de su romance, la modelo nos confiesa: “¿Que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía. Traté de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí, y cada día me fui haciendo más fuerte”. No te pierdas la entrevista completa en este número.

