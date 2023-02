Con enorme respeto y cariño, Andrea Legarreta y Erik Rubín anuncian su separación

De forma sorpresiva y sin que nadie lo esperara, esta tarde, Andrea Legarreta y Erik Rubín han tomado sus redes sociales para enviar un mensaje en conjunto. Con un video en el que se les ve de espaldas caminando unidos, durante uno de los varios recientes viajes que han realizado recientemente, la pareja ha querido anunciar que han decidido poner punto final a su relación como pareja. Con dos hijas y una historia conjunta de muchos años, la conductora y el cantante han decidido tomar caminos separados, pero manteniéndose unidos por Mía y Nina, así como en los negocios que los vinculan al margen de su carrera profesional. A pesar de que a lo largo de los años en varias ocasiones se habló de una separación, todas aquellas veces se había tratado únicamente de rumores. Paradójicamente, esta vez, cuando sus historias se separaron, nadie supo lo que estaba pasando de puertas adentro, hasta ahora que han compartido el mensaje que replicamos de forma textual.

El comunicado firmado por Andrea y Erik al completo

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal…Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar…Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un ‘para toda la vida’...¡Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos! ¡Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros! Y lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina, ¡que son nuestros más grandes tesoros!”.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio…Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja…”.

“Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas. Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia. Seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos…Y sobre todas las cosas, seguimos siendo la familia unida, que se ama, se respeta y se apoya, ¡para que cada uno sea feliz!”.

“¡Esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado! Ya pasaron unos meses de que lo decidimos y estamos tranquilos y en aceptación. Hoy no sabemos que suceda con el tiempo (nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta de que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo…Mientras tanto, pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia. Tal y como nuestra historia se merece. En amor, agradecimiento infinito y paz. Nosotros seguiremos viviendo un día a la vez y de la mejor manera. Bendiciones a todos, con amor. Andrea y Erik”.

Los comentarios de apoyo y cariño por parte de sus amigos y compañeros no se hicieron esperar, con Galilea Montijo y Tania Rincón encabezando la lista, dado a la cercanía que comparten con Andrea. El Negro Araiza, Benny Ibarra y Celina del Villar, también se unieron a las muestras de cariño para sus amigos, celebrando la manera en la que han querido cerrar su historia de amor, lejos de las controversias.

