El romántico mensaje de Juan Carlos Valladares para Ximena Navarrete por su cumpleaños 35

A tan solo unas semanas de darle a bienvenida a su segundo hijo, Ximena Navarrete se encuentra de celebración por su cumpleaños número 35. Una ocasión que sin duda ha sido doblemente especial para la hermosa modelo, quien además de festejar un año más de vida, se encuentra llena de ilusión por la próxima llegada de su segundo bebé. Es por eso que la Miss Universo 2010 se ha dejado consentir por sus amigos, familiares y por supuesto, por su esposo, Juan Carlos Valladares, quien a través de sus redes sociales se ha mostrado de lo más emocionado ante la celebración de este día tan especial, poniendo en alto el gran amor que siente por Ximena, así como la admiración que tiene por la madre de sus hijos, dejando el claro lo importante que es para él celebrar esta fecha.

A través de su perfil de Instagram, Juan Carlos compartió una serie de fotografías en las que mostró algunas de las imágenes familiares más especiales, algunas de ellas tomadas durante la sesión de fotos que concedieron a ¡HOLA! el día que anunciaron su segundo embarazo, y algunas otras en las que su pequeña Ximena es la protagonista, mismas que acompañó de unas emotivas palabras en las que dejó en claro la total admiración que tiene por su esposa. “Hoy es un día muy especial para mí por poder estar celebrando contigo tu cumpleaños, amor. Eres una esposa y mamá ejemplar, la mujer más bella, el ser humano más increíble. ¡Felicidades por un año más de vida, Amor!”, expresó el empresario conmovido.

Por otro lado, Valladares se mostró sumamente agradecido con la vida por haberle dado la gran oportunidad de toparse con ella en su camino y juntos escribir una historia llena de buenos momentos, cerrando su mensaje con una emotiva declaración de amor. “Tengo toda la suerte del mundo por compartir mi vida contigo. Y solo pido a Dios que la vida continúe sonriendo para ti y nuestra familia. Te amo mucho y disfruta tu día”, expresó de lo más emocionado.

Como era de esperarse, la publicación de Juan Carlos ha generado todo tipo de reacciones de parte de sus seguidores, quienes han llenado el post de felicitaciones y buenos deseos para la también actriz, destacando entre ellas la respuesta de Ximena, quien se mostró conmovida ante el gesto de su amado. “Gracias, Juan Carlos, Te amo”, expresó la cumpleañera emocionada.

Comienza la cuenta regresiva

Aunque tener otro hijo era uno de sus anhelos más grandes, admitió que la noticia de su embarazo fue muy impactante, pues sin duda creía que el proceso para lograrlo sería más complicado, tomando como referencia sus experiencias del pasado. “Estaba en shock, no entendía lo que estaba pasando, me hice una prueba, volteaba a ver a Xime y tenía 7 meses cuando me enteré que estaba embarazada, o sea, todavía mini”, recordó Ximena durante una charla en el podcast La Capitana, conducido por Sandra de la Vega. Por último, la modelo contó que espera a su bebé para la primavera de este año: “Estoy por cumplir las 30 semanas, el bebé, si Dios quiere, nacerá a finales de marzo. Voy a tener cesárea, porque mi primer parto fue cesárea, entonces, al ser tan reciente, creemos que lo mejor es programar el día para que todo esté tranquilo bien”, finalizó.

