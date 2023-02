Sofía Castro y el romántico mensaje para su novio Pablo Bernot por su cumpleaños 32

Las fechas importantes deben celebrarse por todo lo alto y Sofía Castro lo sabe muy bien. Es por eso que, desde las primeras horas de este 22 de febrero, la actriz ha comenzado los festejos por el cumpleaños número 32 de su novio Pablo Bernot, con quien lleva más de tres años de relación. Una ocasión en la que la intérprete no ha dudado en gritar el amor que siente por su novio a los cuatro vientos, mostrándose emocionada por pasar un cumpleaños más a su lado.

A través de sus historias de Instagram, Sofía compartió un video en el que se puede observar cómo fue que sorprendió a su novio, quien en medio de la noche recibió su primer regalo de cumpleaños. En el clip, se puede observar a Pablo sentado en una cama, recibiendo de manos de su novia un delicioso paste de chocolate, con dos velitas en forma del número 32, a las cuales Bernot soplaba de lo más alegre, arrancando así los festejos por su cumpleaños. Al pie del video, la hija mayor de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro escribió unas lindas palabras para el festejado, expresando sus mejores deseos para su galán. “Te amo. Que seas siempre muy feliz. Feliz cumpleaños, mi amor”, expresó la influencer.

Sin duda alguna, este mensaje ha dejado en claro que el amor de Sofía y Pablo cada día se fortalece más, pues a pesar de las apretadas agendas de ambos, siempre encuentran el tiempo perfecto para compartir y vivir su amor al máximo. De hecho, hace unos meses, la misma Sofía hablaba de los planes que tiene a futuro con su novio y de los sueños que le gustaría cumplir al lado de él. “Por favor, que la nota no sea que estoy embarazada, que estoy esperando a un niño, que el próximo año me embarazo, porque no. Primero va la boda, primero va mucho trabajo que viene en el 2023. Algún día, claro que me gustaría ser mamá, y espero que Dios me mande lo que me quiera mandar, pero quisiera una niña”, explicó la hija de la exprimera dama de México al programa Despierta América, luego de ser cuestionada acerca de la maternidad.

¿Cuándo le gustaría casarse?

En diciembre del año pasado, Sofía dejó en claro sus deseos de llegar al altar muy pronto, asegurando que le gustaría disfrutar de un tiempo de su etapa de recién casada, antes de convertirse en madre. "Claro que me quiero casar y me quiero casar pronto. Quiero formar una familia, lo que pasa es que me quiero casar pronto para disfrutar el matrimonio y la vida en pareja un poco, y seguir trabajando. El ser mamá, si me voy a esperar unos cuantos años, pero sí me veo casada, no le tengo miedo al matrimonio”, dijo en una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano.

En esa misma emisión, la actriz habló de cómo su relación ha madurado a lo largo de estos tres años de noviazgo y de cómo se siente ante la ide de llegar al altar de la mano de Pablo. “Es un proceso, es un cambio ya tener una relación mucho más formal y con un compromiso mucho más grande que va hacia formar una familia. Ya me verán de blanco en algún momento, pero de blanco seguro que me verán. No sé si de princesa, pegado, corto, largo, no lo sé, pero esperemos que ya pronto (…) Ahorita estoy muy feliz, muy contenta, ya llevamos tres años de una relación muy bonita, muy sana y de mucha paz, con un apoyo de parte de los dos incondicional y muy enamorados”, expresó Sofía.

