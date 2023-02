Geraldine Bazán responde firme a la polémica: 'Que me involucren a mí no es agradable'

Han pasado varios años desde su ruptura con Gabriel Soto. Sin embargo, Geraldine Bazán no escapa de ser objeto de los rumores que la ligan con su exesposo, quien ahora está comprometido con Irina Baeva. En días pasados, una publicación involucró el nombre de la actriz en especulaciones, al asegurar que ella era parte de un complot junto a Sara Corrales, versiones que la protagonista de telenovelas rechazó de manera contundente, siendo muy directa al abordar el tema al ser cuestionada. Por supuesto, Bazán destacó el hecho de que tanto el público como la prensa tengan claro que todo se trata de un asunto malintencionado, afirmando que todo lo que se ha dicho de ella es falso.

Amable como suele ser, Geraldine concedió una entrevista en la que se refirió a lo dicho por la publicación, pues aunque prefiere no hacer caso de rumores, esta vez era muy importante para ella hacer una excepción, según dijo. “Ustedes saben que en realidad no me gusta hablar de temas que no me interesan, pero pues definitivamente esta vez me involucra a mí. Al principio sí como que me sorprendió y como que me choqueó un poco porque ese es un tema con el que yo no tengo que ver hace muchísimos años, entonces que me involucren a mí no es agradable…”, contó de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano.

Al ahondar en sus palabras, Geraldine se refirió a la claridad con la que hoy tanto el público como la prensa abordan este tipo de situaciones, pues según admite la falsedad de lo que se ha dicho es evidente. Así mismo, lanzó un comentario que deja entrever sus sospechas sobre el origen de estas versiones. “Me doy cuenta de que al público no se le engaña tan fácilmente, y que también pues la verdad, los medios, todos, sabemos que es una nota orquestada y sabemos por quién. Lo único que tengo que decir, lo más importantes, es que a mí me da mucho que el público es muy inteligente y sabe quién es quién…”, dijo puntual en su encuentro con los medios, dispuesta a poner punto final de una vez por todas a lo que se dice.

Antes de despedirse, Geraldine reiteró la importancia de tomarse el tiempo para hablar públicamente de esta polémica, pues asegura que es incómodo que su nombre se vea involucrado en este tipo de circunstancias. Sin hacer referencia directa a la fuente de la que pudo provenir dicho ataque, agregó: “Pareciera que el payaso de circo quiere hacer creer que todos son de su condición, y no es así… Lo estoy hablando porque es un tema que me involucra a mí en algo que no es nada agradable y es una mentira, es lo único que les voy a contar. A mí no me hace daño porque sé que no es verdad. Lo más importante es que el público es muy inteligente y sabe quién es quién y ustedes los medios no se pueden hacer tontos porque sabemos de dónde vienen esas cosas…”, afirmó.

Soto y su reacción a los rumores de romance con Sara Corrales

En días pasados, las especulaciones de romance entre Gabriel Soto y Sara Corrales cobraron fuerza, sobre todo porque ambos son los protagonistas de la telenovela Mi Camino es Amarte. El actor fue contundente al negar de manera categórica todo lo que se ha dicho, señalando que entre él y la colombiana solo existe una relación laboral. “Todo eso salió porque somos compañeros de novela y nos llevamos muy bien todos. La verdad es que hicimos una química de trabajo increíble todos, y salió de un video que estábamos bailando, pero nada que ver…”, dijo el actor en una pasada charla con los medios de comunicación de paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México.

