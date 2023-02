Maite Perroni sobre el próximo nacimiento de su hija: ‘Ya estoy deseando poder abrazarla’

En medio de los preparativos para la gira de RBD, Maite Perroni se encuentra disfrutando de una de las etapas más especiales de su vida, está en la dulce espera de su primer hijo con su esposo, Andrés Tovar, una niña que nacerá en el segundo trimestre de este 2023, justo antes de que la cantante regrese a los escenarios. Feliz con la próxima llegada de su hija, la también actriz sostuvo un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México a su llegada de Guadalajara. Presumiendo su baby bump, Maite se mostró muy emocionada ante su próximo debut como mamá: “La verdad es que es una ilusión muy grande ahora que es una realidad”, comentó al micrófono del programa Venga la Alegría.

Maite confesó que ya está contando los días para conocer a su primogénita, además, confesó por qué prefirieron esperar más de los tres meses recomendados por los médicos para dar la noticia: “Al principio, no lo podíamos compartir, porque naturalmente teníamos que esperar el tiempo correspondiente para poder dar la noticia, ya luego dijimos, bueno hay que esperarnos un poquito más, hasta enero, luego ya lo compartimos y estamos muy felices de estar 100% seguros de que todo está súper bien, estamos súper contentos e ilusionados, ya estoy deseando poder abrazarla, besarla y llenarla de todo el amor”, explicó la actriz quien aprovechó el pasado Día de Reyes para hacer el especial anuncio en Instagram.

Sobre si ya eligió el nombre para su hija, la actriz comentó: “Eso estamos todavía viendo”. Maite reconoció que todavía está trabajando en el cuarto de la bebé, pues se está tomando las cosas con calma, con el fin de vivir al máximo cada cambio en el embarazo: “En eso estamos, es que es todo un proceso de muchas cosas, pero ha sido muy bonito y hemos estado disfrutando cada etapa”, comentó Perroni quien, en agosto próximo, sólo un par de meses después del nacimiento de su hija formará parte del histórico regreso de RBD a los escenarios con Soy Rebelde Tour, una gira en la que ya han confirmado 46 show, tanto en México como en Estados Unidos: “Es un momento muy especial, imagínate qué año me espera, me estoy preparando para ello”, comentó en enero pasado, en entrevista para el programa De Primera Mano.

A pesar de que será un año de nuevas cosas para Maite, comenzar a escribir sus primeras memorias como mamá, de la mano de su regreso a los escenarios, es un reto que está lista para asumir: “Me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para seguir viviendo esta etapa, la verdad es que es una etapa hermosa, no me puedo quejar, al contrario, me siento bendecida y súper afortunada. ¿Qué te puedo decir?, estoy desbordada de agradecimiento, de amor, de plenitud, de muchas ilusiones y sobre todo de todo un proceso personal que estoy descubriendo y que estoy experimentando por primera vez, acompañada de mucho amor, de mucho apoyo y de una contención que me fortalece muchísimo”, explicó en el programa comandado por Gustavo Adolfo Infante.

La maternidad y las RBD

Para Maite, además de reencontrarse con Anahí y Dulce María en el escenario, el proceso para planear la gira ha sido muy especial, pues ha podido compartir con sus amigas la dulce espera de su hija, de hecho, confesó que las RBD han sido muy generosas con sus consejos de maternidad: “También el hecho de compartir esta nueva etapa es un reto y es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y que además, mis amigas que ya tienen experiencia me van acompañando y me van dando tips y consejos, sugerencias, entonces, es un proceso de vida muy hermoso, el que estoy aprendiendo y conociéndome, también a mí en otra etapa”, explicó Maite quien desde que se casó con Andrés Tovar expresó públicamente sus ganas de convertirse en mamá junto al productor.