De la elección del menú a los looks de novios, Lele Pons y Guaynaa revelan detalles de su próxima boda

Desde que tomaron la decisión de comprometerse, Lele Pons y Guaynaa viven uno de los instantes más plenos. Los enamorados cuentan los días para la celebración de su gran boda, un acontecimiento que sin duda será inolvidable, lleno de sorpresas e instantes de los que ambos serán protagonistas. A tan solo unos días de ese momento en el que sus vidas cambiarán para siempre, los futuros esposos han compartido algunos avances de su soñada celebración; la elección del menú, la música que sonará durante el festejo y los looks matrimoniales, son tan solo algunos de los detalles que hasta este momento se encuentran listos, según reveló la pareja en una reciente entrevista en la que se les mira muy emocionados por lo que está por venir.

Lele y Guaynaa charlaron con Billboard, espacio en el que a la par de expresar su enorme motivación por el proyecto musical que comparten, hablaron de su próxima boda, cuyos preparativos, principalmente, se encuentran bajo la supervisión de Lele, según confesó el intérprete de música urbana. “Miami, marzo 4”, dijo Pons ante las cámaras, para luego preguntar a su futuro esposo sobre la especial invitada musical con la que contarán en su festejo. Ante la discreción de Guaynaa, fue la cantante quien reveló parte de la sorpresa, algo que los tiene muy ilusionados. “Hay una persona que ya dijo que sí quiere cantar, y es Natalia Jiménez…”, expresó ella.

De la elección del menú a la canción del primer baile

Hasta este momento, muchos de los temas han quedado resueltos en cuanto a la organización de la boda. Así lo dejó ver Lele, quien junto a su prometido compartió parte del menú con el que complacerán a sus invitados. “El menú tiene de todo, ¿cómo es el menú, bebé?”, preguntó Pons a Guaynaa, que agregó: “Es bien extenso…”. Para poner fin al misterio, la cantante dio un anticipo de lo que degustarán los asistentes, una elección en la que se fusionarán dos de las gastronomías más representativas para ambos. “Vamos a tener mucha comida venezolana. El menú tiene mucho de italiano, carne…”, dijo ella. Tras esta revelación, el intérprete agregó: “Vamos a tener los carritos de comidas típicas de ambos países, las frituras, tequeños, no podía faltar la boricua…”.

Durante la divertida plática, Lele también contó que el tema musical A Thousand Years será con el que caminará al altar. Así mismo, Guaynaa destapó que para el primer baile él escogió la canción titulada Bésame La Boca, de Ricardo Montaner. Para hacer del momento musical algo único, también habrá DJ y una banda que se encargarán de amenizar la celebración, así lo compartieron los futuros esposos, felices de hacer posible este sueño con el que pondrán en alto el enorme sentimiento que los une, orgullosos del equipo que han logrado formar hasta ahora.

Los looks matrimoniales y la luna de miel

Por si fuera poco, otro de los aspectos que emociona a la pareja es el detalle de sus respectivos looks matrimoniales. Lele habló de lo que tiene preparado para ese día en el que lucirá como toda una princesa. “Dios mío. Yo tengo tres. El vestido con el que voy al altar es de Zuhair Murad, que es increíble, me encanta. El de en medio, con el que voy a bailar en la fiesta, es de Julie Vino. Y el último… es de Pnina Tornai". Aunque Guayanaa fue más reservado sí habló de lo que tiene planeado usar para su celebración. “Yo tengo dos. El mío es el estándar más alto de elegante dentro de lo que me voy a poner para la boda, y después, cuando vayamos a la recepción, me pongo el otro...", contó sonriente.

Además, la pareja ya tiene trazado su itinerario para la luna de miel, compartiendo un poco de los fascinantes destinos en los que disfrutarán el comienzo de esta maravillosa etapa. “Nos vamos a Dubái y Paris. Yo soy más romántica, me gusta París pero él quiere actividades. Entonces nos vamos a Dubái también".