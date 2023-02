Jorge Salinas, más sincero que nunca: ‘Todos los seres humanos cometemos pecados’

Por años Jorge Salinas se ha consolidado como uno de los galanes de telenovelas favoritos del público; sin embargo, recientemente estrenó en México Perdona nuestros pecados, historia en la que por primera ocasión da vida a un villano. Con motivo de su regreso a la pantalla de Televisa Univisión, con este proyecto, el actor concedió una sincera entrevista a People en Español en la que habló un poco de la temática de este drama donde da vida a Armando Quiroga, un personaje que ha significado uno de los retos más significativos en el ámbito laboral. Más sincero que nunca, el histrión habló de los pecados, una de las premisas centrales de esta telenovela en la que comparte créditos con Érika Buenfil.

Durante esta entrevista, Jorge Salinas reconoció que todas las personas están expuestas a fallar en algún momento, de hecho, esta temática fue la que lo impulsó a aceptar este papel: “Yo dije, ¡vamos! Porque todos los seres humanos cometemos pecados capitales y el que lo niegue, el primer pecado capital es la soberbia, entonces, me atrajo muchísimo, además de que este va a ser el primer ser humano más imperfecto que yo he realizado en el trabajo, vamos, el primer villano”, explicó Salinas quien reveló cuál es el pecado que jamás perdonaría: “Yo no perdono la soberbia”, respondió el actor quien está feliz con este personaje que es completamente distinto a los que le hemos visto interpretar en el pasado.

Sobre Armando Quiroga, su personaje, dijo: “Es altamente imperfecto, podría decirse que es inhumano, porque tiene sentimientos inhumanos, desde el primer momento en el que tú le quitas la vida a otro ser humano, a menos de que sea en defensa propia. Es de los personajes más complejos que he realizado. En las telenovelas, siempre está el villano y el protagonista, bueno, en la vida real no es así, eres un ser humano imperfecto y tienes bondades y tienes maldades, todos los seres humanos, en este caso, este ser humano hace más maldades, porque daña a otras personas”, explicó el esposo de Elizabeth Álvarez.

Hace un par de meses, durante el claquetazo de esta telenovela, Jorge Salinas confesó en el programa Hoy cuál es el pecado que él ha cometido en el pasado: “Mi soberbia, mi egolatría, los seres humanos no cambiamos, si te dedicas a esto, los actores somos ególatras, por Dios, nos gusta el aplauso, pero nos gusta que nos pague y que nos paguen bien, porque me vas a ver y nos tienes que pagar, ese es el tema y trato de trabajarlo todos los días”, explicó Salinas en aquella conversación en la que se mostró muy feliz de dar vida a su primer villano: “Por fin, este es mi primer antagonista, aunque todos quieran ponerme que ya he hecho antagonistas, no es cierto, este es el primero que voy a hacer”.

Un legado dedicado a sus hijos

Jorge reflexionó sobre su misión de vida y se mostró muy agradecido de continuar con salud disfrutando a su familia que es su mayor prioridad. Para el actor mantenerse vigente en el gusto del público es, sin duda, parte del legado que quiere heredar a sus hijos: “Yo ya no debería estar aquí, he pasado por tantas cosas que Diosito me tiene aquí por algo, yo espero que sea para darle algo a mis cachorros a todos y cada uno de ellos, me parece que eso es lo importante, porque el legado que hacemos nosotros, finalmente se refleja en nuestros hijos”, finalizó el actor.