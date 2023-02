Doña Cuquita habla sobre el duelo de El Potrillo: ‘A él le tocó el momento en el que Vicente falleció’

El pasado 17 de febrero, la dinastía Fernández abrió las puertas del rancho Los Tres Potrillos para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños número 83 de Vicente Fernández. Tras la misa con la que honraron la memoria del intérprete, su viuda, doña Refugio Abarca, sostuvo un encuentro con la prensa a la que le agradeció por mantener vigente el recuerdo del cantante. Durante esta charla, la mamá de Alejandro Fernández, confesó que para su hijo el duelo ha sido una etapa muy complicada y, por primera ocasión, reveló la razón de por qué lidiar con la ausencia de El Charro de Huentitán ha sido más complicado para el intérprete de Me dediqué perderte.

Antes de hablar sobre su hijo, Cuquita agradeció la presencia de los medios en este homenaje en el que se organizó un campeonato charro y la misa en honor a su esposo: “Mientras ustedes y su público no lo olviden, Vicente no morirá, siempre vivirá entre nosotros. Como ahorita yo les digo, Vicente está aquí, por eso yo no lo tapé, no le hice una tumba, le hice unos arcos, porque a él le gustaba andar libre”, puntualizó. Por primera ocasión, la viuda de don Vicente Fernández, reveló que en el momento en que el cantante partió estaba acompañado de El Potrillo, razón por la que no ha sido nada fácil para él enfrentar el duelo: “Para él ha sido más duro, porque a él le tocó el momento en el que Vicente falleció, entonces para él ha sido más pesado”, explicó.

Doña Cuquita aprovechó los micrófonos para compartir el consejo que le ha dado a Alejandro Fernández para continuar tras la dolorosa partida del patriarca de la familia: “Que vayamos adelante, nada más tenemos una vida, no sabemos qué tan larga o qué tan corta, yo le pido a Dios nada más que me dé alegría y salud”, añadió doña Refugio. Recientemente, El Potrillo contó en entrevista con Ventaneando que, tras su comentada presentación en la Feria de León, su mamá, lo llamó para saber qué fue lo que ocurrió: “La que sí me preocupó fue mi mamá, porque ella nunca me habla, ni me dice nada, me dijo: ‘Hijo, ¿qué pasó?, los dos meses allá tan bonito que te veías y no sé qué’, yo le dije: ‘Mamá, no sé de qué me hablas’, le colgué, me metí a ver los videos, ya estaban todos arriba”, relató el cantante.

Aunque Alejandro Fernández no pudo asistir a la misa por el cumpleaños de don Vicente, a través de su cuenta de Instagram, lo recordó compartiendo un video del día en que el cantante lo visitó antes de una presentación: “Ay, jefe. Hoy ha sido un día de muchos recuerdos y más por ese Mexicano En La México. Qué honor será seguir tus pasos hasta el centro de ese ruedo. Estaba acordándome de ese día que entraste por sorpresa a mi camerino antes de un show en nuestra Guadalajara e hiciste que todo lo demás desapareciera. Pareciera que toda la vida fue ayer. Te extrañamos y te amamos más que nunca. Feliz cumpleaños, viejo chulo. Tu mijo”, se lee en su feed.

En este video, Alejandro recordó aquel entrañable momento que protagonizaron él y su papá en backstage donde se fundieron en un fuerte abrazo al verse, en las imágenes también aparece doña Cuquita quien, emocionada le dice a don Vicente: “Te estoy diciendo, la alegría que le vas a dar a Alejandro”. Durante este encuentro, Alejandro aprovechó la presencia de su padre para entonar una canción ante la mirada de admiración del Charro de Huentitán quien siempre lo apoyó en su sueño de convertirse en cantante. En esta publicación, El Potrillo también hizo alusión a su próxima presentación en la monumental Plaza de Toros México el 20 de mayo, una presentación con la que busca repetir la hazaña de su papá quien cantó ante 50 mil personas en este mismo recinto en 1984.