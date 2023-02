Juan Soler y Paulina Mercado se hicieron un tatuaje para sellar su historia de amor

El amor de Juan Soler y Paulina Mercado va viento en popa. Prueba de ello son las románticas declaraciones de amor que suelen hacerse en redes sociales, en donde se han dejado ver de lo más enamorados y felices de compartir sus vidas el uno con el otro. De hecho, la pareja dio muestra del compromiso que sienten en estos momentos ante el noviazgo que han comenzado a construir, pues han decidido plasmar en su piel el amor que tienen el uno por el otro, haciéndose un tatuaje de lo más significativo con el que han querido representar el inicio de su historia de amor.

Así lo ha compartido la misma Paulina durante una charla que sostuvo con sus seguidores recientemente, en la que se dio tiempo de responder algunas preguntas sobre vida personal y profesional, y entre las que no pudieron faltar las relacionadas con su noviazgo con Juan, las cuales no dudó en responder con total sinceridad. Tal y como lo hizo cuando fue cuestionada por el tatuaje en forma de luna que se realizó en una de sus muñecas y el significado detrás de él, revelando que se trata de un tatuaje de pareja que se hizo en conjunto con el también presentador. “Nos lo hicimos juntos. Juan y yo tenemos una historia con la luna, desde que inició esto y, de hecho, seguramente han visto muchos reels o muchas fotos que le ponemos la canción de Fly Me to the Moon”, confesó la guapa conductora del programa Sale el Sol, en un video que compartió a través de sus historias de Instagram.

Por otro lado, Mercado no dudó en mostrar el tatuaje que representa el inicio de su historia de amor con Soler, revelando también en qué parte del cuerpo fue que Juan decidió plasmar este significativo símbolo. “Yo me lo hice aquí en la mano y él se lo hizo en el torso”, expresó la conductora, mostrando una fotografía del tatuaje de su amado, el cual quedó plasmado al lado de otro en el que se puede leer en inglés: “El amor está en el aire. La lealtad en…”.

Cabe resaltar que, en diciembre del año pasado, Paulina ya había abordado el tema de los tatuajes de pareja en el programa Sale el Sol, pues durante una dinámica reveló que sí le gustaría hacerlo, aunque dejó en claro sus condiciones: “Quizá no el nombre, pero sí tengo la ilusión de quizá un tatuaje con mi pareja, algo muy significativo, sí”, expresó la presentadora, quien fue apoyada por su guapo novio, quien aseguró que se le hacía una excelente idea. Sin embargo, en aquel entonces Paulina y Juan no habían hecho público su romance, por lo que al responder los dos positivamente a esta pregunta, levantaron sospechas sobre lo que podría estar sucediendo entre ellos.

El romance entre Juan y Paulina

Aunque Paulina y Juan han sido muy discretos a la hora de hablar de su noviazgo, en diciembre del año pasado la pareja habló en el programa Sale el Sol de cómo fue que se dio el flechazo entre ellos dos y de la forma en la que su fuerte amistad se transformó en amor. “Éramos muy amigos, lo que pasa es que inició una relación de amistad tan linda, él me daba consejos, yo le daba consejos a él”, compartió la guapa conductora. En ese mismo espacio, Paulina ahondó más en el tema y habló de cómo fue que la vida los puso en el lugar y el momento correcto para iniciar su romance, pues al momento de coincidir sentimentalmente ambos se encontraban solteros. “De verdad teníamos una relación muy linda y de pronto yo estaba sola, él estaba solo, empezamos a coincidir, empezamos a platicar y dijimos: ‘Ok’…”, agregó.

