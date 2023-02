Danilo Carrera sobre su retiro: 'Sé que voy a estar con mi mamá y a compartir con ella'

Este es un periodo de emociones contrastantes para Danilo Carrera. Mientras se mantiene ilusionado por su nueva relación sentimental, a la par de su reciente éxito profesional como protagonista de la telenovela El Amor Invencible, el actor atraviesa por una circunstancia familiar difícil. Semanas atrás, habló de su interés por tomarse una pausa del trabajo, una decisión que incluso lo llevará a mudarse de México a Miami, ciudad en la que radica su familia. Ahora, el intérprete ha revelado una de las principales razones por las que desea emprender este cambio, pues su madre, la señora Elsa Huerta, tiene cáncer, así lo confirmó el ecuatoriano en una reciente entrevista en la que destacó lo importante que es para él permanecer junto a sus seres queridos en estos instantes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Danilo abrió su corazón y contó que tras terminar las grabaciones del nuevo melodrama de Televisa partirá a Miami, pues a lo largo de este tiempo, en el que colaboró en varias producciones televisivas, pudo tener claro que sus anhelos van más allá de su faceta como actor. “Yo amo las novelas, me encantan, pero también necesito un respiro, reinventarme… Van nueve novelas seguidas y quiero hacer otras cosas. Quiero vivir una vida en la que sea padre, esposo, hermano e hijo, recuperar eso. Y producir, escribir, hacer música, quiero una vida llena, que valga por cien vidas, no quiero quedarme en Danilo Carrera, el actor…”, confesó el galán en una charla concedida a TVNotas.

‘Quiero pasar mucho tiempo con mi mamá’

Para Danilo, su familia es lo más importante. Lejos de casa, echar de menos a los suyos es un asunto que comenzó a rondar sus pensamientos, por lo que tras concluir este periodo de trabajo en México iniciará con su mudanza para empezar una nueva vida. Esta noticia alegró del todo a sus padres, en especial a su mamá, quien según confirmó enfrenta un problema de salud. “Sí, pero es una mujer súper fuerte y va a salir adelante, y yo voy a estar ahí para acompañarla. Es la prioridad en mi vida, así que voy a estar con ella tan pronto termine los proyectos que tengo aquí. Voy a dejar aquí todo, mi vida completa, que me va a doler por irme con ella, pero también estoy feliz y sé que voy a estar con mi mamá y a compartir con ella…”, aseguró. A pregunta expresa de si el diagnóstico médico de su madre fue cáncer, dijo: “Sí, es cierto”.

VER GALERÍA

Ante la situación, Danilo se mantiene firme, asumiendo una actitud positiva y siempre consciente de que lo más importante es estar bien para su familia, trabajar por ellos y brindarles todo el apoyo que sea necesario, algo que cumple a cabalidad, así lo expresó en otro instante de la charla con el medio antes citado. “Como el hombre de la casa no tengo tiempo para andarme deprimiendo ni de estarme poniendo triste. Yo tengo que trabajar y sacar a mi familia adelante y darles lo mejor de mí. Por eso dejo las cosas que tengo en México para irme con mi mamá…”, confesó el intérprete, quien además aseguró ser un hombre de fe, por lo que confía que su madre estará bien.

Danilo sobre irse de México: ‘Me está pegando muchísimo’

Anteriormente, Danilo habló de cómo asume el hecho de tener que mudarse de México en cuanto cierre este ciclo de su trabajo en las telenovelas. Aunque no es un asunto sencillo, se siente orgulloso de los logros que conquistó mientras hizo realidad parte de sus sueños en la interpretación. “¿Te digo la verdad? Me está pegando muchísimo porque es mi casa. Ha sido mi hogar los últimos siete años, desde el 2015 que me mudé no me he ido, me han tratado increíble…”, dijo ante los medios, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América. “He tenido una carrera que ni siquiera yo podía imaginarme, llegar a donde he llegado, a los 26 años protagonizando a las 9 de la noche, ganándome premios a los 27 que no se habían ganado compañeros míos de 40 años con 25 años de carrera… Teniendo muchos amores en México, un par de desamores también…”, confesó.

VER GALERÍA