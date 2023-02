Ana María Alvarado revela el origen de las diferencias con Maxine Woodside

En los últimos meses, Ana María Alvarado y Maxine Woodside han acaparado los titulares debido a las diferencias que surgieron entre ellas, luego de que como parte de los nuevos cambios en el programa Todo para la mujer, la colaboración de la periodista de espectáculos se redujera a un día a la semana. Después de que Alvarado compartió con sus seguidores que la titular de la emisión la había despedido, acudió como invitada al programa de entrevistas, conducido por Mara Patricia Castañeda, a quien le contó el origen de sus diferencias con La reina de la radio quien hace unos días aseguró que el lugar de Ana María continúa vigente, por lo que negó haberla despedido.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Ana María reveló que, aunque se ha especulado mucho sobre la razón de los problemas entre ellas, el verdadero motivo fue un video que ella realizó para su canal de Youtube: “La ruptura y el enojo se dio cuando, a través de mis redes, yo comunico que me han quitado los días y que sólo iré un día, a raíz de ahí viene el problema, por qué, porque en redes se le van encima, cosa que yo no controlo. La gente dio su opinión sobre ese evento y fue en contra de ella y se molestó mucho, porque dice que yo la hago quedar como villana, yo no la hago quedar como villana, a raíz de sus acciones, la gente da una opinión”, explicó la periodista de espectáculos. Consideró que no fue la forma adecuada de comunicárselo: “Yo no estoy en contra de que se hagan cambios, la vida es un cambio y si tú quieres buscar una renovación en tu programa, como en el caso de Maxine, está padrísimo”, agregó.

Para la excolaboradora de Todo para la mujer, después de tres décadas en el programa, le hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes: “Los cambios los entendí, lo que no fueron las formas. Creo que, si llevo más de 30 años, merezco que me sienten en un café, no así rápido o por una llamada, que no hubo, no por un mensaje de texto que nada más decía: ‘Hubo cambios, vienes un día y ganarás tanto’”, narró. La periodista recordó que, el día en que Maxine decidió prescindir de sus servicios, intentó hablar con ella para arreglar las diferencias: “Ella no quiso escucharme, fueron una serie de reclamos por lo que, para ella, yo había hecho mal y jamás me preguntó, ‘¿cómo te sientes?’, jamás me explicó por qué iban a hacer los cambios, yo los iba a aceptar”, reconoció Alvarado.

Durante esa conversación, Ana María narró que Maxine le expresó su molestia por haber dado la noticia del lamentable fallecimiento de su hijo, Alejandro Iriarte: “Ella se quedó con la idea, porque lo platicamos, que yo me aproveché de la muerte de su hijo, cosa que nunca haría, yo soy mamá, yo sé lo que significaría perder un hijo, aunque no puedo imaginar su dolor, yo la acompaño y la acompañaré siempre”. La periodista cree que algunas personas alrededor de ella la pudieron haber influenciado: “Le han metido ideas y le han hecho creer cosas, estoy segura, porque ella me conoce, llevo 30 años viéndola todos los días, más que a mi familia, ella sabe de lo que soy capaz, pero le han estado diciendo cosas y le han estado mandando videos fuera de contexto, yo he visto cómo le calientan la cabeza. La muerte de su hijo no tiene nada que ver y lo lamento muchísimo”, puntualizó.

Los cambios, la razón de las diferencias

Ana María confesó que cuando publicó el video en el que comunicaba que sólo asistiría un día a la semana a la emisión, fue sin ninguna intención negativa hacia Maxine: “Como me preguntaron, yo sólo hice un video y de ese video se desencadenó todo”. Alvarado también reconoció que, con los cambios, vino una reducción de sueldo: “Ella misma reconoció que hubo una baja en los presupuestos y que por eso habían tomado esa decisión”. Por último, la periodista añadió: “El problema fue cómo se dieron las cosas. En noviembre yo me quedo, por lo que había pasado con lo de su hijo. Cuando ella regresa en diciembre ya operan los cambios y entonces ella piensa que yo debí haberme esperado y no hacer nada, no decir nada, por lo que ella estaba viviendo y yo se lo expliqué”.