Tres meses después de su boda, Vanessa Huppenkothen y Ricardo Dueñas se van de luna de miel a África

Fue a inicios de noviembre del año pasado, cuando Vanessa Huppenkothen y Ricardo Dueñas escribieron un nuevo capítulo en su historia de amor al celebrar su boda, en una idílica ceremonia realizada en el Museo Diego Rivera-Anahuacalli, al sur de la Ciudad de México, en donde se dieron cita las familias de ambos y sus amigos más cercanos. Sin embargo, tras haberse dado el ‘Sí, acepto’, Vanessa tuvo que hacer maletas y dirigirse hacia Qatar, pues el Mundial de futbol estaba por iniciar y ella formaba parte del equipo que cubriría este evento para el canal deportivo ESPN, por lo que su luna de miel tuvo que ser pospuesta. Por fortuna, la pareja ha podido retomar sus románticos planes y han puesto marcha hacia África, destino en el que se encuentran desde hace unos días y desde donde se han dejado ver de lo más enamorados, disfrutando al máximo de esta increíble aventura por la que tuvieron que esperar algunos meses.

A través de su perfil de Instagram, Vanesa ha compartido algunos detalles de su luna de miel en África, en donde la hemos podido ver de lo más emocionada en compañía de su amado, disfrutando de los diferentes recorridos por algunas zonas de conservación, en donde han podido observar de cerca la vida salvaje de este continente, conviviendo muy de cerca con leones, elefantes y jirafas; algo que sin duda la tiene maravillada, pues además se le ha visto sumamente sorprendida ante los impactantes paisajes naturales que la sabana africana suele ofrecer, especialmente con los increíbles amaneceres que se pueden apreciar desde el campamento en el que se ha hospedado junto a su marido.

En los videos y fotografías que la presentadora ha compartido en sus redes sociales, Vanessa ha querido acercar a sus fans a esta experiencia, por lo que no ha dudado en documentar a detalle su estancia en lugares como el Masai National Park, una región ubicada al sur de Kenia, donde ha podido ser testigo de la forma de vida de algunos animales de la región, siempre de la mano de Ricardo, quien también se ha dejado ver maravillado ante la imponente sabana africana y su vida salvaje.

Los detalles de la boda de Vanessa y Ricardo

Fue la misma Vanessa Huppenkoten quien compartió con sus seguidores algunos detalles de la fiesta con la que celebró su unión con Ricardo Dueñas, así como los pormenores de su look nupcial firmado por Vera Wang, con el cual lució como toda una princesa, a pesar de que optó por un look muy relajado y natural. Pues además de decantarse por un elegante vestido blanco de lo más sobrio y sencillo, la periodista complementó su look con maquillaje muy natural y accesorios de lo más discretos, pues optó por una gargantilla de brillantes de Bulgari, así como por unos pequeños pendientes, dejando todo el protagonismo a su lujoso anillo de compromiso, el cual sin duda no pasó desapercibido para nadie. Por otro lado, la novia optó por peinar su rubia cabellera con una cola de caballo baja, de la cual caía delicadamente su velo hecho de tul blanco, dejando en claro que se puede lucir como toda una princesa, sin necesidad de grandes aspavientos.

En cuanto a la ceremonia y posterior recepción en el Museo Diego Rivera-Anahuacalli, todo fue espectacular, pues aprovechando la belleza arquitectónica del lugar, la cual se compone principalmente de elementos hechos con piedra volcánica, todo el decorado y ambientación contrastó a la perfección con el lugar, pues los organizadores de la boda llenaron el recinto de enormes arreglos de flores blancas y velas del mismo color, complementando con algunos detalles en distintos tonos de azul y grises, como lo fueron las vajillas en las que se sirvió el banquete. Por otro lado, los novios también prepararon un increíble espectáculo de luces y fuegos pirotécnicos para todos sus invitados, el cual se complementó con una proyección de video mapping sobre la fachada principal del museo, con el cual dieron inicio a una noche llena de risas, baile y mucha diversión.

