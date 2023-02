Ángela Aguilar presume su encuentro con la Reina Sofía en Madrid

La carrera de Ángela Aguilar ha despegado de tal forma, que actualmente es considerada una de las representantes de la música mexicana más importantes del momento, reconocimiento que se ha ganado a base de mucho talento, disciplina y trabajo. Prueba de ello ha sido su participación durante la reciente entrega de los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo 2023, los cuales se han llevado a cabo este lunes 20 de febrero en el Salón de Actos de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, España, en donde ha tenido la oportunidad de cantar frente a la Reina Sofía, quien ha presidido esta gala.

Así lo ha compartido la joven intérprete en sus redes sociales, donde se ha mostrado sumamente emocionada luego de haber cantado frente a la madre del Rey Felipe VI y de haber llevado su música y la de su país hasta la 'Madre Patria', además de haber tenido la oportunidad de convivir con la Reina Sofía. Tal y como lo mostró en la fotografía que ha compartido en su perfil de Instagram, dónde se ha dejado ver posando al lado de la Reina, enfundada en un increíble vestido de inspiración mexicana, con estampados que recuerdan a las piezas artesanales de talavera, complementando su look con unos increíbles aretes de lo más significativos, pues pertenecieron a su abuela, la cantante Flor Silvestre. “Tremendo privilegio, algo que nunca me imaginé. Definitivamente la música es el idioma universal. ¡Infinitas gracias! Esta experiencia me la llevo en el corazón”, comentó la intérprete sobre esta increíble experiencia, mostrándose sumamente emocionada por lo vivido.

Durante la gala, Ángela Aguilar cantó algunos temas de la música mexicana y del mariachi más representativos, como lo fue Cielo Rojo, un oportunidad en la que la jovencita de 18 años lució impecable con un increíble vestido negro, de hombros descubiertos y falda bordada con motivos mexicanos y florales en lentejuelas de colores, el cual combinó a la perfección con un reboso en color rojo y accesorios en color dorado, luciendo perfecta para la ocasión.

Hace unos días, Pepe Aguilar ya anticipaba lo que venía para la carrera de su hija menor, mostrándose sumamente orgulloso de los logros de la joven intérprete. “Fue invitada por la Fundación Reina Sofía, donde va a estar la Reina Sofía”, explicó el intérprete durante un encuentro con la prensa. “Es una cena a una noble causa, presidida por una celebridad mundial de la realeza. Va a haber dos guitarristas sevillanos que viajan especialmente a acompañarla con un par de canciones que no se la van a acabar”, detalló.

El orgullo de Pepe Aguilar

A través de su perfil de Instagram, Pepe Aguilar ha compartido algunos detalles de la participación de su hija en el evento presidido por la Reina Sofía, mostrándose sumamente complacido por lo hecho por su hija y agradecido con todos aquellos que hicieron posible esta experiencia. “¡Saludos desde España! Ya terminó el evento de @angela_aguilar_ para la Fundación Reina Sofía. ¡Una chulada! Infinitas gracias por la invitación. Viva México, viva España”, expresó el cantante en una publicación que hizo en Instagram, donde además se dejó ver posando desde el increíble recinto en el que se llevó a cabo la presentación de Ángela.

