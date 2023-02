Angelique Boyer habla con total respeto y madurez de la pasada relación de Sebastián Rulli

Ocho años atrás, Angelique Boyer y Sebastián Rulli comenzaron a escribir las páginas de su historia de amor, una experiencia gratificante para ambos en la que el cariño y el respeto han sido pilares fundamentales. Sincera, la guapa actriz, protagonista de la nueva telenovela titulada El Amor Invencible, habló al respecto luego de ser cuestionada sobre la pasada relación que su guapo novio tuvo con Cecilia Galliano, con la que además procreó un hijo, Santiago. Angelique fue puntual al abordar el tema, destacando el papel de Rulli como papá del adolescente, algo digno de admiración para ella, siempre consciente de ese importante lazo y de la armonía que debe prevalecer en torno al jovencito, quien ya tiene 13 años.

Sincera como suele ser, Anquelique concedió una entrevista durante la presentación de su nuevo melodrama para Televisa, espacio en el que se refirió a la convivencia que guardan Sebastián y Cecilia, unidos por una paternidad de la que se sienten orgullosos. “Yo realmente creo que ellos van a compartir algo muy bello siempre y es el fruto de su amor, que definitivamente fue muy muy bello, muy importante, y es Santi…”, explicó la intérprete al canal de YouTube La Cueva de Patty, dejando claro que el pasado de su novio es un asunto que ella aborda con demasiado respeto, feliz de que todo transcurra en completa calma. De esta manera, deja claro que apostar por las buenas relaciones ha sido siempre prioridad para Sebastián, un pensamiento que ella comparte con él.

Sobre los recientes comentarios de Cecilia Galliano al hablar de su tiempo de matrimonio con Rulli, Angelique opinó de manera respetuosa, destacando la labor de ambos al cuidado de su hijo. “Creo que puede expresarse de un gran padre y que seguirá siendo un compañero a lo largo de los años de Santi. Yo siempre he respetado muchísimo ese lado y yo estoy muy feliz…”, dijo durante la charla. Por ahora, la estabilidad rige la vida de la actriz, quien enfocada en sus proyectos hace de esta etapa una de las más plenas.

El amor invencible de Angelique

Hay un antes y un después para Angelique Boyer, quien años atrás fue flechada por Cupido al iniciar un noviazgo con Sebastián Rulli, una relación que ha cobrado fuerza con el paso del tiempo. A propósito del título de su nuevo melodrama, la actriz contó cómo vive su “amor invencible”, orgullosa de las experiencias con las que ha alimentado su vida. “El amor que vivo desde hace ocho años me llena, me siento plena. Yo creo que el amor invencible puede abarcar desde el más importante, que es el de una madre, sin duda, hacia sus hijos y luego los hijos hacia una mamá. Así, como vamos pasando en generaciones, creo que ese es el amor más bello y también el amor que podemos tener unos por otros…”, dijo.

Con total emoción, Angelique también reveló de qué manera la apoya Sebastián en esta etapa de su carrera como actriz, en específico durante estos meses en los que trabajó en las grabaciones de esta historia producida por Juan Osorio. “Me está visitando en el set cada vez que puede, me tuvo una sorpresa el 14 de febrero, cosa que yo no pude hacer este año. Apoyarme, pues la verdad es que ya llevamos muchos años compartiendo proyectos en los que no estamos precisamente juntos pero es muy importante el apoyo que te da tu pareja, la seguridad que te hace sentir y de pronto ese oído que puedes recargarte y poder desahogarte o lo que sea. Creo que hemos hecho un gran equipo en ese sentido, sobre todo hay mucho respeto".

