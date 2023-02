Desde España, Mariana Ochoa celebra su cumpleaños en compañía de sus hijos

En medio del éxito que está teniendo Quédate, el nuevo tema de OV7, Mariana Ochoa disfruta de unas merecidas vacaciones en España, hasta donde viajó para pasar unos días de diversión junto a sus hijos, Valentina y Salvador. En medio de esta escapada, la cantante celebró, este 19 de febrero, su cumpleaños número 44, una fecha que pasó con sus hijos, con quienes acudió a comer en Madrid, para después celebrar en la noche con una amiga en un club nocturno de aquella ciudad. A través de su cuenta de Instagram, varios amigos de la cantante le hicieron llegar sus felicitaciones, como Lidia Ávila, quien le escribió: “¡Feliz cumpleaños Marianush! Disfruta al máximo. Te quiero”.

Fue la propia Mariana quien compartió con sus más de 813 mil seguidores algunos detalles de este divertido cumpleaños: “Desde la bella España. Vine a pasear unos días con mis hijos y me tocó festejar mi cumple por acá. Gracias por todas sus felicitaciones. Desde acá los sigo leyendo. Los quiero”. En este clip, la cantante dio a conocer que, además de su cumpleaños, también estaban celebrando a su hija Valentina: “¿Cómo están? Yo feliz desde Madrid, que traje a mis gorditos, me vine a celebrar mi cumpleaños, 44 años, aquí en Madrid y les seguiré compartiendo cositas que haga. También estamos festejando el santo (de su hija) del día de San Valentín, les mando besos”, explicó en este clip, donde mostró el delicioso pastel en el que sopló la velita.

En este video, Mariana compartió algunas imágenes, junto a sus hijos, durante estas inolvidables vacaciones que están disfrutando en La Madre Patria: “De verdad estoy súper feliz de ver todas las fotos y videos que me están enviando, sólo puedo agradecer el amor y el cariño que me demuestran. ¡Gracias de todo corazón! Y a seguir cumpliendo 100 años más rodeada de gente extraordinaria”, escribió la cantante en otro clip que le enviaron sus fans quienes hicieron un recorrido en imágenes en la trayectoria musical de la integrante de OV7 quien, en una historia contó cuál había sido uno de lo obsequios que recibió en su día: “Y este es uno de mis mejores regalos. Quédate está en segundo lugar en iTunes”, detalló.

La maternidad y la gira de OV7

Hace un mes, Mariana contó, en entrevista con el programa De Primera mano cómo estaba disfrutando de este excelente momento profesional con el regreso de OV7 y la gira con la que están celebrando los 30 años de la agrupación: “Me siento muy bendecida en todos los sentidos, de que se haya retomado la gira y que la gente nos esté aceptando con tanto cariño en los lugares dónde nos presentamos. Tenemos gira en Estados Unidos de 12 conciertos que no estaba contemplada con el contrato principal”. En esta charla, Mariana también confesó cómo le hace para compaginar la maternidad con el trabajo y reveló que, en algunos viajes laborales, lleva a sus hijos: “¿Sabes qué me hicieron?, me dijeron: ‘No mamá, nos quedamos en el hotel, queremos ir a la alberca’”.

Ahora que está por arrancar la gira de OV7, Mariana explicó cómo planea hacerle para estar al pendiente de sus hijos ya que, debido a la logística no la podrán acompañar: “Yo voy a estar yendo y viniendo, es imposible dejar a mis hijos solos, su papá me ayuda mucho, la verdad, pero su papá vive en Cancún y sus escuelas están en México, entonces, necesariamente estaré de ida y vuelta, aunque sea más cansado, pero el amor de una madre lo puede todo”, puntualizó. Aunque los niños adoran acompañarla a viajes de trabajo, debido a su colegio, no podrá ser posible: “El chiste es que pasen más tiempo con su mamá, no necesariamente tienen que acompañarme a ver cómo mamá canta, pero me encanta que me acompañen, aman verme feliz en mi trabajo”, finalizó la cantante.