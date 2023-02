Una pequeña victoria en la lucha legal de Alec Baldwin

Alec Baldwin ha vivido uno de los episodios más complicados de su vida después de que hace poco más de un año se viera involucrado en un fatal incidente en el set de su cinta Rust, en el que la cinematógrafo Halyna Hutchins perdió la vida al ser impactada con una bala. Desde entonces, el panorama se ha mostrado complicado para Alec Baldwin, quien desde a finales de enero pasado se encuentra enfrentando cargos por homicidio involuntario y se prepara, junto a la armera de la cinta, para pasar por un juicio en el que se exponga lo que sucedió. En medio de estos difíciles momentos, tanto para la familia de Hutchins como para los involucrados, se ha dado una noticia que se ha tomado como una pequeña victoria legal para Baldwin. Y es que las fiscales del caso han anunciado que retirarán uno de los agravamientos en los cargos que eran esenciales para que Alec pudiera estar en prisión, de ser encontrado culpable.

La oficina de la Fiscal de Distrito del Condado de Santa Fe ha retirado los cargos de agravamiento por arma, según han dado a conocer diversos medios locales. Fueron los abogados del actor los que habían solicitado que este cargo no se incluyera pues según la ley de aquel estado, este crimen va de la mano con que la persona maniobrara el arma como método de intimidación o amenaza, algo que no sucedió en este caso. Fue así que el viernes pasado se retiró de los cargos en contra de Baldwin.

Lo que resulta más importante es que, al retirar este cargo queda por anulada la posibilidad de que el actor pueda pisar prisión, incluso de ser encontrado culpable. Este cargo era el que hacía de cinco años en prisión una posibilidad en este juicio, pero ahora ha quedado completamente descartado.

En el comunicado de la oficina de la Fiscal de Distrito de Santa Fe se lee: “Con el fin de evitar más distracciones legales por parte del señor Baldwin y sus abogados, la Fiscal de Distrito y la fiscal especial han removido el agravamiento por arma de fuego a los cargos de homicidio involuntario en la muerte de Halyna Hutchins en el set de grabación de Rust. La prioridad de la fiscal es asegurar la justicia, no asegurar horas pagadas a abogados de la gran ciudad”.

Las duras palabras de la fiscalía

Al anunciar que levantarían cargos en contra de Baldwin y la armera de la cinta, las fiscales del caso se mostraron ampliamente explícitas sobre su postura en lo sucedido. “Solo porque algo haya sido un accidente, no significa que no sea un crimen y eso es lo que tenemos aquí en este caso. Porque un accidente que no es criminal es algo que simplemente pasa por acto de Dios. Pero esto es algo que es más que mera negligencia. Es gente actuando peligrosamente, gente que no hizo su trabajo, gente que no siguió los protocolos de seguridad, no siguió los estándares de seguridad y violó todos los estándares que todos hemos seguido si vamos a tener un arma en nuestras manos”, dijo a Fiscal de Distrito Mary Carmack-Altwies a NBC News.

En esta misma línea, en entrevista con CNN comentó: “Había una gran falta de seguridad y estándares de seguridad en el set. Había balas activas en el set, estaban mezcladas con las de salva. Nadie las estaba revisando o al menos, no las revisaban consistentemente. De alguna manera se cargaron en un arma, se le entregó a Alec Baldwin, él no la checó, no hizo lo que se supone que tenía que hacer para asegurarse de que estaba seguro y asegurarse de que todos los demás estaban seguros. Apuntó el arma a Halyna Hutchins y jaló el gatillo…Nadie estaba haciendo su trabajo”.

