Así reaccionó Paulina Mercado el día en el que casi queda al descubierto su romance con Juan Soler

No cabe duda de que el amor de Paulina Mercado y Juan Soler va viento en popa. Algo de lo que sus seguidores han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde suelen mostrarse de lo más enamorados, siempre tomados de la mano y disfrutando al máximo de esta etapa de su vida. Sin embargo, no siempre fue así, pues cuando recién comenzaban con su relación, ambos presentadores procuraron ser muy discretos, por lo que incluso su círculo cercano no tenía idea de lo que estaba sucediendo entre ellos. Algo de lo que la presentadora habló recientemente en sus redes sociales, en donde se abrió de capa para hablar sobre su relación con el también actor, revelando una divertida anécdota sobre la vez en la que sus compañeros del programa Sale el Sol estuvieron a punto de descubrir su coqueteo con Soler y la graciosa reacción que tuvo ella para mantener su secreto a salvo.

Fue durante una sesión de preguntas y respuestas que Paulina organizó con sus fans a través de su perfil de Instagram, que la guapa presentadora respondió a uno de sus seguidores que la cuestionó sobre la vez en la que su naciente romance con Juan Soler pudo haber quedado al descubierto, un momento en el que Mercado se las tuvo que ingeniar para no ser descubierta de la manera más espontánea. “Actué como loca”, expresó la presentadora con una sonrisa en el rostro. “Resulta que comencé a recibir arreglos de flores en el canal, llegaban a mi camerino unos arreglos preciosos con unas tarjetas espectaculares, pero yo no tenía idea de quién eran, porque aparte de verdad, un poeta el que las mandaba. Y de pronto me mandan ya un arreglo y ya supe quién era y era Juan, Juan Soler”, relató Paulina.

La conductora relató que, tras haber recibido aquel arreglo en el que finalmente la tarjeta venía firmada por el galán de telenovelas, la curiosidad de sus compañeros de programa comenzó a crecer, por lo que comenzaron a cuestionarla respecto al misterioso galán que la estaba cortejando, por lo que al sentir que su secreto iba a quedar al descubierto, recurrió a una táctica un tanto desesperada. “No quería que nadie supiera, yo creo que él también no quería que nadie supiera, y un día estábamos en la junta (con sus compañeros de Sale el Sol) y todos: ‘¿de quién es el arreglo?, ya dinos’, y entonces empezaron a agarrar la tarjeta y me puse supernerviosa, porque también fue una sorpresa para mí. Y de pronto agarré la tarjeta y me la comí, porque estaban realmente desesperados por saber quién era”, agregó entre risas.

En otro orden de ideas, pero siguiendo con el tema de su relación con Juan Soler, otro de sus fans la cuestionó sobre cómo se siente al darse una nueva oportunidad en el amor al lado del guapo actor, una pregunta que respondió de lo más sincera. “La verdad es que estoy muy, muy enamorada, profundamente enamorada y me encanta”, reveló la conductora con una enorme sonrisa.

¿Piensan casarse?

En esa misma charla con sus fans, Paulina Mercado no pudo evitar los cuestionamientos relacionados con la posibilidad de verla llegar al altar del brazo de Juan Soler, mismos que la presentadora contestó con total honestidad. “Por un lado, estamos comenzando Juan y yo, llevamos muy poco tiempo. Ha sido un sueño, ha sido un viaje maravilloso que quisiera que continuara por muchísimos años, ha sido lindísimo, pero es muy poco tiempo”, señaló. “Por otro lado, creo en el matrimonio, claro que creo en el matrimonio, cuando alguien me dice que se va a casar, definitivamente creo que puede ser para siempre y también creo que hay compromiso y voluntad, pero lo que tenemos Juan y yo es algo lindísimo, algo puro, algo fantástico y no necesitamos un papel, algo legal para comprometernos de corazón, así estamos felices, así estamos muy muy contentos”, expresó Paulina.