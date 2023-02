Guillermo del Toro triunfa en los BAFTA con su versión animada de Pinocho

El talento, la pasión y entrega que Guillermo del Toro le pone a cada uno de sus proyectos lo ha posicionado como uno de los cineastas más prolíficos de esta era. Prueba de ello ha sido la reciente temporada de premios, pues el tapatío prácticamente ha arrasado en todas las galas en las que ha sido considerado por su película animada Pinocho, encaminándose como el favorito para llevarse el Oscar próximamente. De hecho, este fin de semana, el mexicano se ha echado un nuevo premio a la bolsa al alzarse como el absoluto ganador de la categoría de película de animación durante la entrega de los BAFTA, premios que reconocen lo mejor del cine británico e internacional, poniendo nuevamente el nombre de México en alto.

Visiblemente emocionado y sorprendido, Guillermo del Toro subió al estrado para recibir su premio llevando con él la marioneta de Gepetto que utilizó para grabar esta película y muy bien acompañado de su equipo de productores conformado por Mark Gustafson, Gary Ungar y Alex Bulkley, quienes cedieron este espacio al mexicano, quien orgulloso de los resultados cosechados con Pinocho, no dudó en agradecer a quienes creyeron en su proyecto. "Quiero agradecer a Netflix y a Ted Sarandos por pensar hace algunos años que un musical de Pinocho acerca de la vida y la muerte, donde todo mundo muere al final durante el ascenso de Mussolini era una gran idea”, expresó el artista haciendo gala de su buen humor al dar su discurso de aceptación.

Por otro lado, Guillermo se mostró orgulloso del trabajo de animación realizado en su película, por lo que agradeció a la academia de cine británica el haber considerado su película para esta gala. “Me gustaría agregar que le agradezco mucho a los BAFTA permitirnos estar aquí, porque la animación no es algo para niños. Es un medio de arte, para todos. Debe estar en esta conversación”, finalizó.

El increíble trabajo de Guillermo del Toro fue reconocido durante la gala celebrada este domingo 19 de febrero, la cual fue encabezada por los Príncipes de Gales, imponiéndose ante otras películas como Marcel The Shell With Shoes, Puss in Boots y Turning Red, filmes que sin duda fueron muy bien recibidos por la crítica y la audiencia, pero que no han logrado opacar el minucioso trabajo que del Toro ha hecho con Pinocho, lo que la ha convertido en una de las películas favoritas de la temporadas. Sin embargo, la película del tapatío perdió en las categorías de Mejor Banda Sonora y Diseño de Producción ante All Quiet on the Western Front y Babylon, respectivamente.

¿Qué otros premios ha ganado Pinocho durante la temporada de premios?

Sin duda alguna, el 2023 ha sido un año muy especial para Guillermo del Toro, quien ha ganado todo tipo de reconocimientos gracias a Pinocho. De hecho, el cineasta tapatío ha arrasado en cada una de las entregas de premios de este año, pues se ha llevado a casa los galardones a Mejor Película de Animación en los Golden Globes 2023, el Mejor Película de Animación en los Critics Choice Awards, Mejor Película de Animación para la Asociación de Críticos de Los Ángeles y Mejor Película de Animación para los Críticos de Chicago, además del BAFTA en la categoría de animación. Es por eso que Pinocho de Guillermo del Toro se ha posicionado como la favorita para llevarse el Oscar el próximo 12 de marzo, con el que cerraría un año por demás extraordinario.

