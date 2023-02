Michelle Salas da muestra de su estilo en Nueva York

La presencia de Michelle Salas nunca pasa desapercibida, pues no hay gala, alfombra roja o celebración en la que no desborde glamour con sus espectaculares atuendos en los que conjuga las tendencias más audaces e idílicas. A lo largo de su reconocida carrera, ha destacado no sólo como una poderosa influencer sino también como una de las principales referentes en temas de moda, así lo ha demostrado una vez más en su reciente aparición en la Semana de la Moda de Nueva York, uno de los eventos infalibles dentro del circuito de la industria al que por supuesto no podía faltar. La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel fue una de las invitadas de honor en la presentación de La Bohème, la nueva colección de Bronx and Banco. Como era de esperarse, la modelo acaparó miradas con un poético diseño de plumas y lentejuelas que no dejó indiferente a nadie.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

'Te amamos', Michelle Salas comparte nuevos vistazos del cumpleaños de Stephanie Salas

Desde la playa, Michelle Salas da un vistazo de sus vacaciones junto a Stephanie Salas y Humberto Zurita

El desfile de la marca se llevó a cabo en el recién inaugurado The Ritz Carlton Nomad, en el que Michelle se dio cita a primera hora. A su paso por las calles neoyorkinas, la bisnieta de Silvia Pinal posó ante las cámaras con un vestido corto rosa de la misma firma australiana, que mostraba unas acampanadas mangas rematadas con plumas del mismo color, un cuello tipo camisa y un profundo escote a la altura del pecho. Para completar su look, optó por unas sandalias transparentes de tacón alto, que combinaban a la perfección con su bolso beige tejido.

Convencida de que menos es más eligió unas arracadas doradas. En cuanto a su maquillaje, del cual estuvo a cargo el makeup artist Salvador Gonzalez, se decidió por sombras bronces y rosadas, que hacían un perfect match con el caramelo de sus labios, tonos con los que resaltó su radiante piel bronceada. Tras adueñarse de las calles, Michelle tomó posición en la alfombra gris que se desplegó al pie del hotel, al que arribaron otras personalidades como Natasha Lyonne, protagonista de la serie Muñeca rusa, y Sophie Summer, del reality America's Next Top Model.

Éste no fue el único look con el que Michelle sorprendió en la esperada Fashion Week. Y es que la modelo, de 33 años, volvió a dar una impecable lección de moda con el elegante outfit que lució durante el show de la colección Otoño-Invierno 2023 de Michael Kors, en el que se codeó con estrellas de talla internacional, entre ellas Tina Turner, Gloria Steinem, Kate Hudson, Katie Holmes, Lea Michele, Rachel Zegler y la editora en jefe de Vogue Anne Wintour.

VER GALERÍA

La modelo, quien se distingue por ser embajadora de la marca, se decantó por un estilo sobrio y sofisticado con un conjunto tweed bicolor de minifalda y abrigo que tenía un suave peluche en el cuello. Para delinear su cintura, eligió un cinturón con una pequeña riñonera al costado. La famosa dejó ver su lado más fashionista al elegir unas impresionantes botas negras de caña alta y terminación en punta que combinó con unas medias de red. Su look quedó completo con una bolsa de estampado de serpiente y unas gafas de sol cuadradas.

Michelle Salas y su odisea para lograr un look de impacto en el desfile de Dior en París

Michelle Salas, la fiel compañera de Stephanie Salas

Sin duda, la integrante de la dinastía Pinal es muy unida a su madre y no se pierde por ningún motivo los festejos familiares. Recientemente, la modelo regresó a México para celebrar el cumpleaños número 53 de Stephanie Salas junto a su hermana Camila Valero y el actor Humberto Zurita. La celebración tuvo de telón de fondo los maravillosos paisajes del Valle de Guadalupe, en Ensenada. Michell fue la encargada de compartir las fotos y videos de las emotivas escenas que se desarrollaron a lo largo de su breve, pero inolvidable viaje.

VER GALERÍA